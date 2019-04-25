壓力、睡不好 ? 試試「這招」一覺到天亮！

2019-04-25 00:00 聯合線上／ 文：鄭嘉蕙



台灣人壽命長，卻活在壓力下！根據2019年3月全球調查數據顯示，台灣人壓力指數高居全球第二高，別以為壓力只會造成情緒上的影響，無形的壓力更可能提高疾病風險，煩惱多到沮喪又暴躁、睡眠不足健忘且恍神，我們與累的距離越來越近，造成賀爾蒙的起伏、甚至引發憂鬱症等各種威脅接蹱而來，讓人身心俱疲！「壓力」才是真正奪走健康的暗黑殺手，台灣人每天面臨精神與生理高壓緊繃的狀態，望著夢想追求的目標，如果沒有紓壓的妙方、如何奢望拯救健康？

世界衛生組織公布2019年全球健康統計報告，全球人口平均壽命為72歲，而台灣國民平均壽命年年超過80歲。但是，根據美國信諾保險集團公布「2019年360康健指數調查」發現，台灣人的壓力指數卻持續升高，在全球僅次於南韓拿到亞軍，要說台灣人真命苦一點兒也不為過，所以懂得排解壓力才能得到打開幸福生活的鑰匙。

台灣人壓力指數高居全球第二高，「壓力」是奪走健康的暗黑殺手。圖片來源：shutterstock 分享 facebook

在追求卓越成就的同時，可以利用按摩大絕招，別以為按摩只能達到「放鬆」的狀態，研究發現，按摩能有助減少睡眠干擾，促進深度睡眠的腦波「Delta波」、促進血液循環提高身體的靈活性，讓繃緊緊的身體放鬆、昏沉沉的壓力釋放，擁有優異的生活品質，身心靈越來越平衡，自然與理想更靠近。

按摩的好處比想像多更多，能有助減少睡眠干擾，促進血液循環，放鬆繃緊的身心。圖片來源：shutterstock 分享 facebook

不少懂得開啟幸福快樂人生的民眾，善用按摩向壓力說掰掰！身為第一線醫療人員的汪先生得承受患者病痛的壓力，讓自己身心緊繃。下班回家他把自己投入OSIM「4手天王」按摩椅的懷抱，像回到媽媽肚子裡一般有包覆感和隱密性，哪酸哪痛哪緊繃透過按摩解除，感覺肩頸鬆了、背到臀部酸痛沒了、從頭到腳都輕了。連長時間練舞的兒子也受用，還在念大學的他熱衷舞蹈，念書加上肌肉大量使用帶來的緊繃，回家按摩讓肌肉獲得緩解身體變的更輕盈，隔天上課就像充飽電的電池一樣，神采奕奕、全神專注面對今天全新的挑戰。

身為第一線醫療人員用家汪先生，已把OSIM「4手天王」當成自己的單人床，身心放鬆都靠它。圖片來源：OSIM 分享 facebook

同樣是闔家受惠的還有李小姐，原本飽受睡眠困擾的她，以為家事一手包辦把自己累歪就能快速入睡，沒想到拖著疲累的身心也換不到一夜好眠。後來她運用4手天王內建的「夜間助眠程式」，讓按摩椅無重力模式加上免費下載的紓壓音樂改善睡眠問題，人有精神了、做起家務格外得心應手。家裡還有年逾80的媽媽，因為平常少出門、血液循環差，一久站、走多一點路很容易抽筋不舒服，貼心的女兒讓她用OSIM「4手天王」按摩椅改善，循環好了氣色也變佳，現在能常常出門串門子，越活越快樂。

OSIM「4手天王」內建「夜間助眠程式」，讓飽受睡眠困擾的用家李小姐一夜好眠到天亮。圖片來源：OSIM 分享 facebook

在全球已經有上萬使用者證言的OSIM「4手天王」按摩椅，業界首創2人4手聯手按摩，如兩位按摩師以相同呼吸、動作、手勁、節奏…天衣無縫的搭配，讓人肩頸與臀腿同時和諧按摩，能夠在短時間內從頭到腳一次滿足雙倍放鬆的享受，在台灣更有高達97%滿意好評，節省更多時間又能達到高效紓壓，難怪讓使用者都大讚：真是CP值飆高的紓壓利器！

除了擁有多項獨家科技的按摩程序外，OSIM「4手天王」按摩椅藍牙無線操控能貼近現代人對3C的使用習性，搭配娛樂科技配備，在3D環繞音響下能同時追劇或是享受紓壓音樂，生活品質大大提升，身心靈的紓緩一次解決，對於處於緊繃壓力生活的現代人，OSIM「4手天王」按摩椅絕對是一級必備品，更是退去一天疲憊的首選！