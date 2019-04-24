尤振仲淚崩談普悠瑪通聯音檔 交部：他的確有三疏失

2019-04-24 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



針對普悠瑪翻覆案，交通部政務次長王國材說，系統問題皆已處理，會懲處司機員尤振仲是因為他在三方面有疏失。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

普悠瑪翻覆事故4月21日滿半年，司機尤振仲首度出面淚崩談通聯紀錄音檔，面對事故很明顯是系統失靈，卻歸咎於人，感到相當無奈，而最新曝光的懲處報告，他還被記一大小兩小過並撤銷火車駕照。對此，交通部表示，系統問題皆已處理，會懲處尤是因為他在三方面的確有疏失，台鐵工會則表示靜待司法調查。

4月21日普悠瑪翻覆滿半年，尤振仲與律師見面，就222個音檔逐一討論，過程將近兩小時，並透過律師首度對外回應他的想法。據轉述，他在聽完音檔後仍感到非常自責，講到激動處便落淚，尤其是想到出軌前無人可幫忙的無助，仍覺得非常難過，情緒幾乎崩潰，同時點出從紀錄中會發現主風泵中空絲模早有問題。

針對系統明明有問題，卻歸咎於人，交通部政務次長王國材表示，關於主風泵系統的問題，不只司機，一票人都有被處罰，而會懲處司機主因是他四個主風泵燒掉兩個還繼續開，這部分有疏失。

王國材補充，外界質疑的ATP系統也都有做處理，會懲處司機也是因為他關掉了ATP，這是最後一道防線，當ATP沒關速限就會自動降到75公里，超過五公里就停，而尤拚到了140公里，衍伸出過彎超速的問題。

王國材說，一般來講司機標準作業程序不應該關掉，另外一個是當初沒有連線所以中心無法得知，就這個系統也有做處置，但最終原因還是因為他關掉ATP才會發現連線沒連到。

不過王國材也說，ATP系統疏失並沒有完全歸咎司機，也處分了過去ATP沒有連線的相關責任人員，包含台鐵前局長范植谷，因為他負責採購，這就是對系統的處理。

超速部分，尤振仲材提到是因為邊修車邊開車所導致，但王國材表示，本來標準作業程序就沒有人一面開車一面修車，超速就是一個事實。

總而言之，王國材說並不是把責任全歸咎於司機，而是就他在四個主風泵燒掉兩個還繼續開、關掉ATP、超速等三方面，給予相對應的處置。

台鐵工會理事長張文正則回應，目前全案進入地檢署偵辦期間，不方便發表進行意見，怕影響本案偵辦，會靜待司法調查結果。