蘇貞昌談「與惡的距離」：是我們身邊的故事

2019-04-24 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



2019台灣文博會今天登場，本屆參展規模創歷年之最。行政院長蘇貞昌致詞時表示，現在看布袋戲的人越來越少，他回憶，自己小學時曾自己搭台子布袋戲。政府應該尊重在地文化，大力支持，例如現在正夯的公視戲劇「我們與惡的距離」，就是政府真正重視，讓本土及相關演藝人員有好的機會，也是我們身邊的故事。「人才在人間，要看政府有沒有重視，讓台灣的美麗讓世界看見。」

蘇貞昌更開玩笑地說，他不是來表演，也不是來看表演，「我這樣的頭往上一照，打光照亮，可以讓會場更漂亮。」

文化部長鄭麗君表示，台灣擁有豐富多變的自然環境，歷史上也歷經多元族群的交匯融合，也蛻變成為亞洲自由民主的國家，構成台灣文化獨特的魅力，重視傳統藝術和文化資產。文化是一股巨大的力量，她相信，從土地和社會扎實生成的文化，一定可以感動世界，這股生命力會引領台灣邁向下一個世代。鄭麗君說，今年在行政院支持下，年中要成立「文化內容策進院」。

主辦單位特別將今年的開幕典禮打造為一場儀式劇場，現場由「優人神鼓」擔任表演嘉賓，邀請到藝術總監劉若瑀，率領創團初期成員江宗鴻、吳文翠、邱秋惠等大師級人物重回舞台。

為營造出沈浸式劇場氛圍，優人神鼓以「『溯』祭典-探尋台灣文化的儀式劇場」為題，在場內各處同時演出「車鼓弄」、「新嫁娘」、「老虎進士」、「神聖的旋轉」等表演。隨後表演者跟隨著轎子形成遶境隊伍，最後再輪番至主舞台表演，並且在「打揹鼓 漩中渦」振奮人心的鼓聲中，為開幕典禮揭開序幕。

連續五屆擔任台灣文博會大使的黃子佼，在開幕表演後，與劉若瑀和策展人劉真蓉即興對談。

「不能忘記我們的根。」劉若瑀娓娓道出今日的開幕表演，是一場追溯及探尋台灣文化根本的儀式，透過傳統與創新的對話表演，呈現優人神鼓這30年的淬鍊。她回憶自己當年出國時，發現身上最大的問題就是跟自己的家鄉沒有連結。

劉真蓉表示，透過表演者身體當下展演瞬間，從中可以看到時間的累積與文化的脈絡，同時呼應今年台灣文博會重視傳統與創新的對接碰撞的主軸。