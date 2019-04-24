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用心聽•好好說 友善與聽損者溝通

2019-04-24 08:50聯合新聞網 台北訊

北一女和台灣大學畢業的林以婕(左一)分享她的聽損人生的成長歷程。 uStory有...
北一女和台灣大學畢業的林以婕(左一)分享她的聽損人生的成長歷程。 uStory有故事／提供
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「用心聽•好好說」校園巡迴演講，日前在北一女中舉行，邀請台灣大學政治系國際關係組畢業的北一女聽損校友林以婕演講，她以自己成長的故事，勉勵學妹「以正面態度面對障礙」，也期勉校園師生「以正向態度面對聽損兒」。

這項活動由技嘉教育基金會、財團法人雅文兒童聽語文教基金會及uStory有故事公司共同主辦，北一女及聯合報系文化基金會協辦，有北一女近三十位老師、聽損學生及家長參加。活動主題是「聽損者會碰到什麼困難？」以及「校園內的友善溝通」。

林以婕分享她從小學到大學，到出社會的成長歷程，說明她因聽損導致學習困難、人際關係處理不易，以及如何突破等等。林以婕北一女畢業後考上台灣大學政治系國際關係組，大學課程除了英文，還修習法文，再通過法文進階檢定考試，以交換學生身分，到法國布列塔尼亞的雷恩第一大學就讀。

回國後，她成為社會新鮮人，先任客服人員，再投入電商平台工作。這些年來，她還獨力去許多國家旅遊。她建議學妹們，如有機會，可以試著先進入職場，這樣才能了解自己喜不喜歡，或是否適任那個工作。

在北一女舉行的「用心聽•好好說」校園巡迴演講結束，與會者大合照。 uStory有...
在北一女舉行的「用心聽•好好說」校園巡迴演講結束，與會者大合照。 uStory有故事／提供
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聽覺口語師賴紀閩提醒參加活動者，聽損者雖然配戴助聽輔具，矯正聽力，並接受聽語早期療癒訓練，學會口語，但接收聲音的敏銳度不如正常人，易導致溝通上的障礙，和人際關係的受挫。

賴紀閩也分享與聽損者的溝通技巧，和聽損者談話，應掌握四個原則：①降低噪音的干擾；②說話音量嘟嘟好；③靠近一點交談好；④說話速度剛剛好。此外，要耐心聆聽聽損者說話，並隨時確認對方理解的狀況，讓溝通更順暢。

最後，由雅文基金會副執行長陳景昌以五則Q&A，舉行有獎徵答，全場搶答熱烈，結束這場有意義的「用心聽•好好說」校園巡迴講座。更多聽損者人生故事可見《聽見‧希望－從無聲到有聲》一書。

北一女台灣大學電商

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