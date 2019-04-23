農委會疑圖利廠商 藍委狀告監察院

2019-04-23 16:27 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



國民黨文傳會副主委林江釧及同黨立委林奕華懷疑農委會圖利廠商，將狀告監察院要求調查。（photo by 張朝瑋/台灣醒報） 分享 facebook 農委會兩起招標案疑被用不同名字的同家公司得標，有圖利廠商之嫌！國民黨文傳會副主委林江釧及同黨立委林奕華23日召開記者會上表示，之前質詢農委會相關問題，對方雖承諾要在10日秘密會議中提出報告，但最後仍沒把一切交代清楚，有規避監督之嫌，因此將狀告監察院，要求調查。

農委會圖利廠商？

立法院經濟委員會10日邀請農委會列席報告。陳宜民質詢時指出，農委會106年的「新農業政策多元傳播案」共花費新台幣1350萬元，懷疑有圖利廠商；而107年農委會委託農科院執行的「建置數位平台及數位行銷案」，其中包括「農業輿情偵測服務」，懷疑農委會是藉此培養網軍。上述質疑皆遭到陳吉仲否認，並表示下午秘密會議將交出結案報告。

林江釧及林奕華23日召開記者會指出，那場秘密會議上農委會仍沒把報告交代清楚，而進一步調查發現，兩起招標案中得標的公司「樂齊」跟「春露」不管在團隊、地址及營業內容等方面幾乎雷同，懷疑根本是同一間公司。而樂齊公司過去接案金額都只有幾十萬，但在106年的此標案中卻突然得到上千萬的金額，是否有特別受到農委會「照顧」，針對這些疑點，農委會都無法解釋清楚。

規避立院監督

陳吉仲當時表示招標案的報告必須保密，但林奕華指出，根據政府採購法規定，此招標案早已決標，沒有保密的必要，且採購法中也未規定成果報告必須保密，如此報告內容就須按照政府公開資訊法進行公開。

林江釧也說，陳吉仲當時推托說相關文件須保密的理由之一，是因文件中圖表等內容涉及廠商著作權，但根據前幾年的文件內容，這些著作權當屬農委會所有，何以現在又以著作權為理由不便公開？

針對上述種種疑點，林江釧懷疑農委會有圖利廠商嫌疑，並刻意規避立法院監督，為此他將前往監察院陳情，也要求廉政署進行調查。

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