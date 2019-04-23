診所治C肝患者不賺反賠 協調財政部降稅額

2019-04-23 12:21 中央社 台北23日電



C肝新藥前年納入健保給付後，基層診所參與意願始終不高，健保署調查發現，診所因為營業稅認定的營收成本不符比例，治療C肝竟不賺反賠，和財政部溝通後決議後調降相關營業稅額，盼嘉惠偏鄉患者。

衛生福利部中央健康保險署今天以新聞稿公布此消息，健保署副署長蔡淑鈴受訪時表示，健保署自民國106年起給付C型肝炎口服新藥，但同年參與B、C肝治療計畫的377家診所當中，只有85家實際參與治療C肝患者。

蔡淑鈴說，國內診所有很多腸胃科醫師，也有收治C肝患者，但許多診所醫師卻將患者轉到大醫院接受C肝新藥治療，進一步調查發現，原來是牽涉到營業稅，讓診所醫越多、賠越多，導致參與度不如預期。

她解釋，健保C肝新藥每療程給付新台幣25萬元，根據過去慣例，財政部會將8成營業額、約20萬元視為成本，另外2成、約5萬元視為收入，但由於C肝新藥價格昂貴，藥物成本可能就將近25萬元，不但賺不到什麼價差，甚至還賠錢。

為鼓勵基層西醫醫師投入C型肝炎防治，健保署與財政部賦稅署研商C肝口服新藥成本計算基礎，決議將C肝口服新藥成本認定從80%調整為96%。財政部並於12日公告，宣布自去年元旦起執行健保C肝新藥治療的診所，今年報稅時都適用此規定。

蔡淑鈴說，新規定上路後可大幅減輕基層診所醫師因治療C肝病人的稅額負擔，也更能落實分級醫療政策，盼嘉惠社區、偏鄉的C肝患者。