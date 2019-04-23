碧潭水舞成功吸晴，高達9成4民眾相當滿意

2019-04-23 11:52 聯合線上／ 文：郭耿瑞



年年創新 免出國就有國際級演出

2019碧潭水舞將於4月30日完美謝幕，ETtoday新聞雲特別針對水舞活動進行「2019碧潭水舞活動線上滿意度調查」，結果顯示，有高達93.5%網友對此活動表示滿意; 且活動本身深具魅力，8成以上網友是特別專程前往，而參加活動的民眾也有近3成透過手機上傳拍照和打卡進行社群分享。

圖／新北市政府觀光旅遊局 提供 分享 facebook

水舞饗宴吸引破8成民眾專程前往

「2019碧潭水舞」為期54天，今年新北市政府觀旅局特別邀請臺灣燈會的水舞規劃團隊操刀，全新設計呈現「V」型水舞效果，搭配多彩燈光及國內外名曲，以國際級水舞饗宴，震撼民眾的視聽覺感受。

Ettoday新聞雲民調中心於2019年4月2日至4月15日透過「網路調查」，針對年滿13歲以上民眾1,599人進行「2019碧潭水舞活動滿意度調查」，調查結果顯示，有高達93.5%網友對碧潭水舞活動表示滿意；分析其原因，民眾認為水舞活動年年創新，每年都令人期待也不負眾望，除了「水舞好看」(83.6%)占絕大多數，其次認為「週邊景觀美」、「新奇好玩及活動規劃完善」等也分別有5成以上的比例。

又高達8成以上網友是專程前往活動，顯見活動本身魅力! 另順遊的民眾，其中5成以上去附近的烏來瀑布、老街、雲仙樂園等景點遊玩，近3成則前往石碇老街、皇帝殿等景點遊玩。碧潭風景區景觀優美，主辦單位新北市政府觀光旅遊局也推薦其他便利的順遊景點，包括近日可夜間賞螢的和美山步道，以及綿延的河濱自行車道，適合情侶、親子一同出遊。

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碧潭水舞活動進入倒數2週，4月30日前中西音樂壓軸登場

碧潭水舞目前推出2首壓軸曲目，首先是結合『Uptown Funk』及『what makes you beautiful』2首西洋流行樂，以「POP」中帶有「Funk」音樂節奏編織，另一首傳唱不輟的經典台語老歌『淡水暮色』，幾乎所有人都耳熟能詳，可以說是國民旋律，詞境優美且旋律動人，搭配柔美優雅水舞律動及五彩光影，讓民眾不自覺地駐足觀賞一同唱和。碧潭水舞大眾運輸便利，可搭乘捷運抵達，歡迎大家呼朋引伴、攜家帶眷一同前來欣賞。

更多相關訊息請上新北市觀光旅遊網或加入新北旅客Facebook粉絲團或上活動官網查詢。

「新北市觀光旅遊網」網站： https://tour.ntpc.gov.tw/