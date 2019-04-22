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Uber條款引抗爭 專家：開放計程車市場

2019-04-22 22:04台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導

交通部將修改「Uber條款」，引起Uber駕駛不滿，21日聚集在凱道前抗議。 圖...
交通部將修改「Uber條款」，引起Uber駕駛不滿，21日聚集在凱道前抗議。 圖／網路平台叫車自救會提供
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交通部將修改「Uber條款」，引起Uber駕駛不滿。有媒體指出，此次修法無疑打臉前交通部長賀陳旦。但賀陳旦表示，此次交通部修法只是將他任內時與Uber協調，改採與租賃車業合作的方式更加明確化，本質並沒有不同。汽車專家邱文福則建議政府，不妨開放計程車市場，讓市場帶動業者進步。

交通部將修改俗稱「Uber條款」的汽車運輸業管理規則103之1條，要求租賃車輛須以時租、日租方式計費，最低起租時數為1小時，引起Uber駕駛不滿。Uber遂於21日發動萬名司機、千輛Uber聚集在凱道前抗議修法。對此，有媒體分析，此次修法無疑打臉前交通部長賀陳旦當年允許Uber以科技平台形式，合法與租賃業者合作的做法。

賀陳旦受訪時回應說，當初Uber之所以退出台灣，是因為Uber登記為資訊服務業，卻行運輸業之實，不符規定以致遭政府重罰，後來Uber改採與租賃車業合作，才得以重回台灣。而此次交通部的修法，只是更加確立Uber在租賃車業的服務方式及內容，這跟他任內時的施政大方向並沒有不同，如果Uber對於修法有疑慮，可以在諮商期內提出具體意見與政府討論。

有學者表示，雖然目前有多元化計程車，但因費率仍有限制，建議Uber不妨改採貴賓級高費率，和一般計程車市場區隔。但賀陳旦認為，Uber最初也不是靠低價位取勝，而是靠其數據運算能力及差別費率政策，因此要解決Uber問題，並非靠學者的單一建議就可以解決，最終還是得由消費者做出決定。

然而邱文福表示，現在Uber條款的針對性過於強烈，如果未來又出現其他類似行業，是否又要修法加以限制？計程車目前困境不完全是受Uber影響，而是在其本身的服務、與科技接軌等方面已開始落後，他建議可參考新加坡，完全開放計程車市場自由化，允許第三方叫車平台登記並鬆綁費率、彈性計價，事實上，新加坡開放市場至今，計程車業者收入不但沒降低，反而獲得提升。

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Uber計程車賀陳旦

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