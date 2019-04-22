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資收場火災未依規通報環保局 遭罰至少10萬元

2019-04-22 13:57中央社 彰化縣22日電

彰化縣線西鄉一家資源回收場昨天火災燒到今天中午已20小時未完全熄滅，消防局預估下午到晚間才能完全撲滅火勢；業者未於規定時限通報環保局，依法遭罰至少新台幣10萬元。

彰化縣政府消防局昨天下午3時58分獲報，線西鄉線工路一家資源回收場起火，首波派遣線西、秀水、福興等消防分隊共22車、52人搶救，人車到達現場發現濃煙及廢輪胎燃燒，大量黑煙直竄天際，數公里外的鄰近鄉鎮都清楚可見，所幸火警未釀人員傷亡。

由於場內堆積很多塑膠品及橡膠粉粒，火勢一發不可收拾，消防員和義消徹夜輪班打火，今天上午7時21分開始殘火處理，但因現場火載量很大，需動用機具開挖處理悶燒，消防局估計下午到晚間才能完全撲滅火勢；截至中午共計出動60車次、126人次打火。

業者未於火警發生一小時內通報主管機關，彰化縣政府環境保護局依違反空氣污染防制法第33條將先開罰至少新台幣10萬元，並且昨天立即派人員到現場持儀器偵測，測得揮發性有機物濃度測值低於儀器偵測極限，就是檢測沒有發現揮發性有機物。

另外，彰化縣環保局指出，案發公司主要產品是橡膠粒及橡膠粉，場區堆置大量橡膠粉粒料，燃燒橡膠粉粒恐有產生戴奧辛疑慮，因此也派人進行戴奧辛採樣，架設地點位於火場下風處，進行24小時定點採樣後再將樣品帶回實驗室分析。

戴奧辛
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