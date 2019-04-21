新聞眼／看看新加坡 Uber真需要一刀切？

2019-04-21 23:58 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 侯俐安



交通部將修正「汽車運輸業管理規則一○三之一條」，落實租賃業者時租計費，衝擊Uber生意。網路叫車平台代雇駕駛自救會昨號召萬人上凱道。 記者葉信菉／攝影 分享 facebook Uber在交通部輔導下，與租賃業者及職業駕駛合作，從非法轉為合法，但歷經兩年「納保、納管、納稅」，交通部如今修法卻可能又讓Uber一夕之間變非法，不僅決策過程粗暴，一刀切的修法也將計程車和租賃車推向「零與一的抉擇」，不得不選邊站。但真的只剩「二選一」這條路？

Uber重返台灣市場後，合作車輛已一萬輛；從交通部每兩年一次的調查來看，北部地區計程車駕駛收入，從二○一五年到二○一七年平均月減一八九九元。為求生存，計程車業反對Uber，完全可以理解。

但計程車營收下滑，完全只因是受Uber衝擊？「解決」Uber，計程車自身問題就迎刃而解？營收就能完全回到過去？即使要求租賃車加入計程車，小黃整體營運和體質就有了改變？

同樣面對叫車平台加入，新加坡採取計程車市場自由化，允許第三方叫車平台登記，鬆綁費率、彈性計價，如今已可事先揭露費率、動態計價，甚至連新創機車叫車平台也可網約叫車，計程車反而叫車量、股票都上漲。

反觀台灣，交通部卻只給「零與一的抉擇」。但這幾年小黃受Uber衝擊，交通部又有什麼具體提升計程車品質、服務、科技，或加強汰劣的機制？市場上甚至還有價格更便宜、更沒保障的白牌車違法營運，交通部有拿出有效取締？

當年交通部長賀陳旦准許Uber以「科技平台」角色，合法與租賃業者合作，如今，卻回到原點要求Uber加入計程車客運業，交通部形同自打耳光。

倘若政府只想粗暴的擺平一方，創新平台服務難以與時俱進，恐怕只會不進則退，如何在「零與一」之外建立可長可久的制度，恐才是共榮共生之道。