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力挺台灣參與WHA 民團號召一人一信表達訴求

2019-04-21 14:59中央社 台北21日電

受中國大陸打壓，台灣恐第3度缺席世衛大會。台灣有民間團體號召一人一信活動，向世衛組織表達台灣人對健康衛生的訴求，也有團體發起募資，盼到世衛大會展現台灣醫療實力。

世界衛生大會（WHA）今年5月下旬將在瑞士日內瓦舉行，但台灣自2017年起受到中國大陸施壓，已連續2年未收到邀請函，今年恐第3度缺席；外交部也坦言，世界衛生組織（WHO）主動邀請台灣出席的機率不高。

即便如此，來自各國政府及僑胞團體的聲援仍不斷，包括美國、英國、歐洲聯盟、加拿大等都表態支持台灣參與WHA，美國僑胞社團更發起連署活動，呼籲「一人一信給美國總統川普」，希望川普挺台參與WHA。

回顧國內，由醫護、行銷、設計師、工程師、科技業等專業人員組成的「台灣世衛外交協會」也發起「世衛無國界」募資活動。

活動發起人姜冠宇受訪時表示，今年WHA的主軸是「基礎照護品質」（Primary care），團隊將按議程編寫出台灣版的醫療白皮書，讓世界各國了解，把台灣排除在外，將失去瞭解台灣經驗的寶貴機會。

另一方面也會以策展形式展現台灣的遠距醫療裝置技術，強調長期基礎照護不是單靠金援就能完成，讓世界看見台灣實力，並向參加WHA的各國官員與國際媒體爭取更多關注與支持。

除了募資，民間團隊「狸長辦公室」近日也發起「一人一信，支持台灣前進2019WHA！」活動，該團隊提供信件範本、WHO總部地址與總部對外信箱，號召台灣人透過實體信件或電子郵件，將台灣人對健康衛生的訴求傳遞到WHO。

狸長辦公室指出，根據世界衛生組織憲章所稱「健康是基本人權」，站在全球防疫角度，台灣人的健康人權也不該因政治理由而犧牲；面對世界、面對杯葛台灣的國家，也許一己之力沒辦法改變什麼，但是台灣既然做為世界公民，應該為自己的健康權向世界發聲，爭取國際生存空間。

WHAWHO
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