影／中火降載降水汙 盧秀燕：拖太久、改善幅度不夠
夏季用電尖峰季節即將到來，台中火力發電廠現仍減產一半，經濟部下達指令，以穩定供電優先。台電預估，台中廢水改善將於5月上旬達到台中市政府標準，屆時中火仍會自主降載25%，展現善意。
台中市長盧秀燕今天表示，市府環保局不斷稽查，也加以重罰，所以這段時間，中火還有經濟部、台電都非常緊張，不斷商討怎麼辦，相較於過去的不聞不問，經濟部能夠有所回應，基本上是一件好事。
盧說，從媒體看到他們準備要加強改善，廢水處理設備大概花10億左右；另外媒體報導中火要降載25%，「我要特別強調，這距離我們的要求相距甚遠」，這大概是2部機組的量，但台中市要求的是4部。
盧秀燕表示，以現在台灣用電量，以及有5部機組新增上線，中火應該可以停掉或裁掉4部，「中火提擊出的空汙改善數量，跟我們要求有一段差距。」
她也說，中火空汙跟廢水改善明年底才能好，距離現在還要2年，「我們也覺得期程太長」，因為台中人已經吸了好幾年的廢氣、髒空氣，現在還要中部人至少要忍耐兩、三年？她希望經濟部、中央政府還有中火台電趕快跟台中市政府來協商後，具體的改善空汙丶真正的減少水庫。「他們現在所提出的辦法時間拖太久丶改善的幅度太小」，希望經濟部台電趕快拿出誠意跟台中市政府來協商。
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