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關懷新住民 徐國勇鼓勵勇敢逐夢

2019-04-20 21:16中央社 宜蘭縣20日電

內政部長徐國勇今天前往宜蘭關懷新住民女性，鼓勵她們在台灣勇敢逐夢，並希望這些女性在教育下一代時也不要忘本，應傳授各自母語給兒女，這也符合台灣國際化潮流。

近年來移民署「到府關懷、宅配愛」行動列車軌跡遍及台灣各角落。徐國勇今天擔任「列車長」，率領移民署長邱豐光、消防署及營建署等官員，前往宜蘭訪視相關業務，同時關懷新住民。

崇越科技集團在宜蘭蘇澳耗資新台幣10億元，打造具有太陽能發電、節能照明、屋頂雨水回收、基地保水功能也兼具環保綠能的「安永心食館」，近年來獲「鑽石級綠建築」標章證書，移民署行動列車今天首站就前往當地，並由徐國勇等人主持揭牌活動。

行動列車隨後前往宜蘭市，參訪今年獲移民署第5屆「築夢計畫」補助的新住民女性王群所開設的滷味店，並與來自中國與東南亞各國新住民婦女話家常。

一人生充滿挑戰、來自中國湖北的王群，剛來台灣時遭遇許多不順遂與徬徨，但這些並沒有讓她停滯不前，反而越挫越勇。經過移民署鼓勵，王群參加許多課程充實自己，並實現在宜蘭傳遞家鄉滷味的夢想。

透過「築夢計畫」補助，王群利用築夢獎金購買製滷設備與真空機，提升滷味品質、加強衛生把關，希望把家鄉的味道在台灣重現，讓大家能夠品嚐美好滋味。

徐國勇表示，鼓勵其他新住民也能像王群一樣，在台灣勇敢逐夢。政府對於新住民的照顧責無旁貸，內政部會持續關懷與傾聽新住民的聲音，努力營造友善的生活環境，使新住民們能夠在台灣樂活、樂業、安居、永續發展。

移民署新住民徐國勇
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