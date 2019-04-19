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博幼推廣大量閱讀　偏鄉孩子年讀萬本書

2019-04-19 11:00文／ 博幼基金會 提供

一年一度的世界閱讀日即將來到，各個國家相繼舉辦推廣閱讀的活動，書商更推出一波波的購書優惠，但對偏遠地區的孩子而言，這些都與他們無關，因為在資源匱乏的偏遠地區，要好好接受教育，就是一件很不容易的事，更遑論找到一間完善的圖書館，拿本書坐下來好好閱讀了。

博幼基金會曾在偏遠地區做過一個調查，發現有六成多的家長，一年內不曾買過課外書給孩子閱讀，而每年買超過五本的比例也僅有兩成。換句話說，偏鄉孩子除了課本、講義、測驗本外，幾乎沒有其他書籍可閱讀，孩子只能透過課內教材認識社會、了解外界，所以長年下來，生於偏遠地區的孩子與在市區長大的孩子，在普通常識的累積上相差甚遠，再加上課綱的修訂，未來強調素養學習，跨科目跨領域的綜融理解，讓原本就輸在起跑點的偏鄉孩子，面對學習更加困難。

圖／博幼基金會 提供
圖／博幼基金會 提供
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加入博幼，孩子年讀萬本書

在將近二十年深耕偏鄉課輔服務的過程中，因博幼基金會意識到孩子平常所接觸的資源不足，所以直接將閱讀課程加入課業輔導課程中，每週安排至少兩小時，透過「共讀」、「大量閱讀」等方式，逐步帶領培養孩子的閱讀習慣與興趣。

多年來，博幼的孩子已逐漸培養穩定的閱讀習慣，截至107學年上學期數據，兩千多位中小學生，共閱讀超過一萬六千本書籍，每位孩子在一個學期中，平均閱讀八本書以上。再加上固定每月兩篇普通常識文章-歷史篇與科學篇，以及新聞週報等補充內容，孩子除了實際閱讀數量變多、頻率增加，口語表達能力也相較過去增進許多。

圖／博幼基金會 提供
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閱讀課程，成功培養孩子學習的興趣

學生小吳是最好的例子!小吳上課專注力不佳，課堂上喜歡插話，常常搞怪，讓老師很是煩惱。由於小吳現就讀大學的姊姊過去曾參加博幼課輔班，在小吳國小三年級時，學校老師便協助小吳報名參加博幼課輔。小吳剛來到博幼時，學習狀況與學校老師形容如出一轍，上課狀況不理想，課業表現不佳，是個需要老師花費大量心力的孩子。

今年小吳即將升上六年級，在學習上仍有點漫不經心，加上學習的單元越來越難，學習自信心不足的小吳也容易排斥學習新的單元，讓老師們相當擔心他未來會難以負荷國中課程。但某一天課輔的閱讀課中，老師正在向大家解釋法國大革命的前因後果時，小吳突然走出課輔教室，從書櫃裡拿了一本書回來，非常有自信的告訴老師，「老師!這本書有地圖，你可以用這本書講更清楚!」那時老師才發現，原來平常看似對學習毫無興趣的小吳，在每週無壓力且輕鬆的閱讀課裡中，也找到了自己的一片天地!

圖／博幼基金會 提供
圖／博幼基金會 提供
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博幼號召兩百家企業，分享喜閱

《經濟期刊》（Economic Journal）過去曾發表一項研究，研究結果推論「一個充滿書香的環境，對孩子的成長環境有（精神與物質上的）正面助益。」因此近幾年博幼基金會開始固定對外募集課外書，希望為偏鄉弱勢家庭增加課外書籍量，逐年達到讓每個課輔孩子的家裡至少有10本課外書的目標，讓孩子隨手有書可看。今年，博幼基金會號召兩百家企業，認養博幼基金會在全國各地18個課輔中心學生的課外書，募集企業內喜愛閱讀的員工們，一起和偏鄉孩子分享家裡的好書，讓偏鄉孩子也能進入閱讀世界、悠遊書海。更詳細的捐書流程歡迎搜尋「博幼基金會」參考官網說明，或來電04-23585849李小姐，讓孩子更快拿到書喔!

每月捐款500元，讓孩子一整個學期閱讀不間斷!

捐款3000元，讓一個班級的孩子至少都擁有一本書!

‧郵政劃撥：博幼基金會/22482053

‧信用卡捐款：http://bit.ly/2ULFuYg，或撥049-2915055*403

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