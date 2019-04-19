文化部擬降低古蹟修復年資門檻 學者:應擺脫量化思維

2019-04-19 03:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



為鼓勵建築師、技師投入文化資產修復與再利用，文化部本周預告修正「古蹟修復及再利用辦法」，降低古蹟修復監造主持人的年資門檻，從四年資歷減少為二到三年。但文資界認為，以修復年資評估修復資格，即使降低門檻，仍不脫「量化」的公務員思維。

「古蹟修復及再利用辦法」規定古蹟修復監造之執行主持人資格，包括執行國定、市定與縣定古蹟，必須累積古蹟或歷史建築修復經驗四年以上，或一定金額以上的作品兩件。

但隨著新版文資法公布、全民保護古蹟的意識崛起，待修復的古蹟日益增多，具備修復資格的專業者卻有限。文化部因此放寬規定降低門檻，主持修復市定、縣定古蹟者的修復資歷，從四年降為兩年，一定金額以上的作品也從兩件下修為一件。國定古蹟則維持原制。

至於古蹟修復工地負責人條件，也從原本不分市定、縣定、國定古蹟，均需修復資歷四年；下修為修復市定、縣定古蹟者兩年，修復國定古蹟者三年。

北藝大副教授、古蹟學者林會承肯定此次修法方向，認為修復古蹟「重要的是態度、而非年資」。他指出，年資長短不代表是否能把古蹟修好，關鍵在於主事者是否尊重文化資產。

古蹟學者李乾朗表示，用年資、曾修復的古蹟金額來衡量古蹟修復者的能力，「是典型的公務員官僚思維」。他指出，金額高低不等於品質好壞、年資也不代表能力，即使降低門檻，依然擺脫不了用「量化」來評鑑古蹟的僵化思維。他以燒毀的巴黎聖母院將舉行國際競圖為例，「競圖資格會規定修復古蹟的年資嗎？」