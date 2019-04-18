牧場長期壓榨牛隻 動保：影響牛乳品質

2019-04-18 18:58 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



牧場壓榨牛隻，牛奶品質無法保證！台灣動物社會研究會18日指出，在政府缺乏動物福利相關規範下，台灣牧場業者壓榨牛隻情況頻傳，而在這樣嚴重壓榨下，產出的牛乳品質自然也受到影響，呼籲政府盡速制定相關法令，不只保障動物也保障消費者。

研究會表示，台灣目前飼養了超過6萬隻乳牛，每年產值達100億，然而酪農場並不注重乳牛身心健康。以台灣主要飼養的荷蘭牛為例，荷蘭牛原產於溫帶環境，在台灣高溫潮濕的狀態下容易產生有如人類中暑的「熱緊迫」狀態，而據研究會數據指出，台灣飼養的乳牛一年中平均會有6-8個月都處在這種身心極度不適的狀態中，進而影響產乳品質。

而台灣乳牛平均每5年就會遭到淘汰，根據農委會數據，乳牛淘汰原因中有41%為泌乳問題，其中又以乳房炎為主要病因，由於乳牛在生產後有長達305天的泌乳期，加上牧場環境不整潔及濫用抗生素，使牛隻乳房在多重刺激下容易產生發炎。據研究會估計，光是乳房炎問題每年就會造成將近9億元的經濟損失，約占每年酪農產值的10%。

農委會曾於民國66年時推出「乳牛群性能改良計畫」，但研究會指出，至今參與的業者只有40%，當乳牛身心不健康、疾病纏身、以致須施藥治療為常態時，不僅對乳牛是傷害，也會影響到喝下這些牛隻產出的牛奶的消費者。研究會呼籲政府應正視此問題，並制定動物福利保障措施、監督酪農業者的產品品質，近雸保障消費者權益。

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