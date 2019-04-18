生態工程卻到處水泥 環團批破壞環境

2019-04-18 17:56 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



「花了那麼多錢作生態工程，反而破壞生態！」多個環團18日召開公聽會，批評政府前瞻計畫花許多預算作生態工程，結果反因施工緣故，破壞當地生態，一些原本不需要生態工程的河川也因工程反而環境變差。對此，水利署承諾增加考核機制，會更確實監督地方政府工程執行情況。

現有工程需檢討

台灣水資源保育聯盟學術委員張豐年表示，以台中柳川為例，當初說好用生態工法改善柳川的汙水情況，結果蓋好後水質不但沒有改善，下雨天時還容易因為垃圾堆積阻塞排水孔，根本與當初工程預期要「增進生態、加速排洪」的目標相悖，呼籲政府應停止現有工程進行檢討。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英提到，她們曾參與許多前瞻計畫的初審，但是水利署的地方公聽會只是「過水」而已，後來工程完成後，才發現跟當初講好的不一樣，而且在當初許多經過專家與他們團體實地考察，其實沒有必要進行工程的地方，到後來卻被工程破壞殆盡。

增設考核機制

對此，水利署海河組組長莊曜成說，當初前瞻計畫的工程目標就是要去水泥化，針對環團提出過多水泥工程的情況，莊曜成也承諾，在前瞻計畫第三期即將執行下，水利署會加強跟地方政府溝通，並增加考核機制避免規劃與實踐有落差，真正達成「生態工程」的目標。

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