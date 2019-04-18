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廢核遊行將登場 要求核電掰再生能源來

2019-04-18 12:53中央社 高雄18日電

2019南部廢核遊行即將於27日登場，南台灣廢核行動聯盟今天舉行造勢記者會，要求「核電10%掰！再生能源來」，將在能源議題上展開強力宣傳與行動，籲社會關注核電風險與危害。

南台灣廢核行動聯盟由地球公民基金會、台灣公民自主發電行動聯盟等組成，成員輪流發言說明民眾被誤導以為核電發電比例達50%、甚至80%，以為台灣不能沒有核電，也擔心燃煤發電會暴增，導致空污更嚴重。

地球公民基金會執行長李根政表示，去年第16案公投通過後，「2025非核家園」條款失效。擁核團體藉此宣稱「發展核電是民意趨勢」，更將提出所謂的「增核減煤」及核四重啟的公投，企圖利用民眾害怕燃煤發電暴增使空污更嚴重的情緒，強化核電在台灣發展的正當性。

李根政說，其實有更好的選擇，可透過再生能源、增加天然氣、推行節能等，就可同時減少燃煤與核電，而台灣已走在這條路上，不須悲情的回頭在核與煤當中二選一。

全國廢核平台與南台灣廢核行動聯盟將於27日，也就是車諾比核災33週年隔天，在台北與高雄同步舉辦廢核遊行。李根政說，這是繼去年公投挫敗後，第一場反核運動集結，也預告反核運動再起。請民眾關注核電的風險與危害，政黨與政治人物也勿短視能源課題，應提出長遠的能源轉型藍圖。

台灣城鄉公民培力協會理事鄧宇佑指出，很多民眾不知台灣核電只占10%，以為是50%甚至80%，而擔心台灣不能沒有核電。台灣使用核電40年已製造出2萬多束高放射性廢棄物、21萬桶低放射性廢棄物，卻還找不到一個可以永久儲存核廢料的地方，民眾不支持在自己居住的縣市興建高階核廢料的最終處置場。

地球公民基金會主任李翰林表示，核電與燃煤是可以同時減少的，非核不代表燃煤就要大增，台灣早已走在「去煤非核」的路上。不要以為增加核電就可以改善空污，唯有多管齊下，堅定推動能源轉型，用再生能源取代燃煤發電，同時降低工廠與汽機車污染，才能解決問題。

南台灣廢核行動聯盟在記者會演出行動劇，在核廢料桶道具上貼「掰」字，呼籲民眾與各政黨勿再被錯誤資訊誤導，而讓台灣回頭擁抱傳統核與煤。邀請民眾與各政黨參加遊行，一起負起責任、堅定推動能源轉型。

核電空污再生能源
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