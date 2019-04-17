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巴黎聖母院祝融殷鑑 高屏教堂古蹟將加強防災

2019-04-17 16:08中央社 高雄17日電

有850多年歷史的巴黎聖母院大火令世人遺憾，天主教高雄教區總主教劉振忠今天說，將以聖母院祝融為殷鑑，加強高屏地區天主教堂古蹟防災意識及設施，維護教區寶貴文化遺產。

迎接天主教在台灣開教160週年，劉振忠上午在高雄市明誠中學出席天主教復活節文化月活動受訪時，做以上表示。

「高雄玫瑰聖母聖殿」與「屏東萬金聖母聖殿」是目前全台僅有兩座為梵蒂岡教廷「奉旨」建堂的教堂，見證天主教來台百年歷史軌跡，前來朝聖的信徒及觀光客常年絡繹不絕。這兩座教堂產權均歸屬天主教高雄教區。

劉振忠表示，玫塊堂建堂近90年被列為歷史建築，其歌德式建築是當初西班牙傳教士從西方引進，跟聖母院一樣塔頂內有木造設施，由於場址古老，現場消防預警設施及防火設施比較缺；萬金聖母殿建堂近150年是國家三級古蹟，防火設施也簡陋。

他又說，高雄教區對這兩座教堂古蹟沒做過防災演練，今後除加強與消防局聯繫防災外，無論是教堂內的防災設施，還是人員的防災意識都將會加強，以保護這兩座天主教文化遺產。

與會的和春技術學院傳播藝術系專任教師周文麗主修宗教藝術，也是天主教慕道友，她曾兩度赴巴黎聖母院朝聖。她感慨說，巴黎聖母院堪稱全球首座歌德式建築教堂，是人類珍貴文化遺產，雖躲過兩次大戰戰火摧殘，但聖母院最具代表性的歌德式塔頂卻在這次大火毀了，令人遺憾又不捨。

不過，周文麗感謝上天給大家有個機會可以參與聖母院重建，呼籲大家有錢出錢、有力出力參與聖母院重建工作，讓聖母院昔日風華趕快再現。

教堂巴黎聖母院歷史建築
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