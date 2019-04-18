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淡海輕軌紅樹林站連通道七月將完工

2019-04-18 10:00文／ 新北市政府捷運工程局

捷運站內電扶梯搶先亮相

淡海輕軌自去年12月底通車後，捷運紅樹林站隨之躍升為重要之轉運樞紐。為提升捷運與輕軌兩站間的轉乘效率，銜接兩站間的人行連通道將於今年7月完工。連通道工程率先完成的是捷運紅樹林站4號和5號的站內電扶梯，分別設於月台的兩側，並於4月起正式啟用。

5號電扶梯位於捷運站1號出口方向，近淡海輕軌紅樹林站。 圖／新北市政府捷運工...
5號電扶梯位於捷運站1號出口方向，近淡海輕軌紅樹林站。 圖／新北市政府捷運工程局 提供
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新北市捷運工程局淡海工務所主任涂貫迪表示，考慮淡海輕軌通車後紅樹林站的旅客有增加之趨勢，因而特別增設捷運站內電扶梯，以紓解同一時間於捷運紅樹林站進出之旅客。在安全優先的考量下，站內電扶梯分別設有踏階破裂即自動暫停和防逆轉之安全裝置，以及緊急停止按鈕，以確保乘客使用無虞。

站內除了樓梯外，電扶梯使得民眾通行更為便利。 圖／新北市政府捷運工程局 提供
站內除了樓梯外，電扶梯使得民眾通行更為便利。 圖／新北市政府捷運工程局 提供
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目前捷運和輕軌紅樹林站間無法相通，民眾需要經由站外進行轉乘。涂貫迪對此表示，目前連通道工程持續進行中，待今年7月完工後，旅客便能直接由連通道往來捷運及輕軌紅樹林兩站之間。以往站外轉乘需要5分鐘之路程，連通道開通後將縮短至1分鐘之步行時間。對於有隨身行李的旅客，透過連通道將更為安全便捷。未來連通道內除了有自動收費和驗票設備外，同時也會增設簡易詢問處(PAO)，為來往的旅客提供更貼心優質的服務。

想瞭解更多新北捷運工程之最新情形，歡迎至「Open33三環六線」進度公開專頁。https://open33.ntpc.gov.tw/index

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