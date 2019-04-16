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不只有巴黎！台灣古蹟毀壞事件頻傳 雙北市最嚴重

2019-04-16 21:47聯合新聞網 綜合報導

「古蹟破壞制縣等級圖」開發程度越高的城市毀壞等級也越高，其中以台北市、新北市最為...
「古蹟破壞制縣等級圖」開發程度越高的城市毀壞等級也越高，其中以台北市、新北市最為嚴重。圖擷自／《文化銀行》
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擁有850年歷史的巴黎聖母院在昨（15）日晚間失火，雖然主建築與兩座鐘樓幸運的保留下來，然而尖塔及屋頂卻未能逃過一劫，引起全世界的關注。促轉會代理主委楊翠認為，台灣人其實相當有人情味，為火焚的聖母院傷心，也為改編歷史電影「辛德勒的名單」、「美麗世界」中，人物的悲慘遭遇落下同情之淚，但當時空背景轉換回台灣時，卻不被在意。

臉書粉絲專頁《文化銀行》上傳了「古蹟破壞制縣等級圖」，圖中明確的標示了各縣市被列為古蹟的建築，遭火災或破壞的件數，開發程度越高的城市毀壞等級也越高，其中以台北市、新北市最為嚴重，竟然各高達20件以上，而去年發生在全台灣的古蹟破壞事件就高達7起。粉專表示，當距離法國10099公里的台灣人正為聖母院的失火毀壞傷心時，那「我們所在的島上」受破壞的文化資產是否也能被關注、被反省、被記得。

楊翠表示自己曾到巴黎觀光，她發現聖母院的歷史紋理被保持得很細緻，置身於現代城市內卻沒有一點違和感，「那是一種長時間的歷史與現實和諧並存所散發的自然氛圍」。楊翠認為，台灣人雖然會為國外被燒毀的古蹟惋惜，也會為國外的歷史傷痛反省，然而對自己生長的土地卻相當無感，她以二二八、白色恐怖為例，這些真實存在的歷史事件，雖然有很多資料可以被查閱，但卻被大家拒絕接受與閱讀，「我們在別人的故事裡，流下真情的眼淚，在自己的歷史裡，冷漠轉身離去」。

有網友認為澎湖的古蹟更是沒人在意，由於沒被列入古蹟，很多在當地頗具意義的建築都被直接拆除，他表示「雖郵便局、憲兵隊、天后宮、水仙宮這類著名的建築有身份，但很多很經典的建築早已經消失，因為鮮少人站出來反抗，所以很輕易地就拆除，也有許多古典的民居很有潛力，但因不被重視就直接拆除蓋成外國風民宿，還有村里間許多老廟的雕刻木作石雕等，為了蓋更大更新的廟，拿去拍賣掉為新廟籌錢」。

其餘網友則擔心，「對於文化的不重視，才是最可怕的，失去文化的人民將一無所有」、「以火燒古蹟、歷史建物來看，台灣根本就是口火爐，時不時在發爐」、「如果沒有立委願意推動文化資產和古蹟保護法的調整修正，在都更利益與維護艱難的種種不平衡下，還是會燒不完的」。

巴黎聖母院古蹟
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