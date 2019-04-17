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治療即為最佳防禦 專家籲愛滋治療穩定永續

2019-04-17 17:00聯合線上／ 楊順平

第五屆兩岸愛滋病論壇於4月12至13日在台北舉辦，台灣露德協會秘書長徐森杰指出，這是台北、北京、香港、澳門等兩岸四地城市非政府組織愛滋及病友團體於2009年起，每兩年一次交流活動，今年主題為「多元防治、攜手培力」，愛滋藥物治療為討論焦點之一。

2019第五屆兩岸愛滋病論壇(圖左起：香港大學李嘉誠醫學院愛滋病研究所陳志偉所長...
2019第五屆兩岸愛滋病論壇(圖左起：香港大學李嘉誠醫學院愛滋病研究所陳志偉所長、澳門關懷愛滋協會代表團主席、北京地壇醫院感染性病診治與研究中心趙紅心副主任、成功大學護理系柯乃熒教授、台北市立聯合醫院仁愛院區顧文瑋醫師) 圖／台灣露德協會 提供
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愛滋感染者族群雖小，但長久以來持續支持政府且參與政策意願高，本次論壇吸引逾120位從事愛滋病防治暨照護人士參與，包含醫療人員、管理師及病友團體的支持，在論壇中深入感受到各界對於政策的支持，也期望未來產官學持續互相分享資源、進行交流，成為政府有力的夥伴，長期提供穩定、永續的治療政策，讓更多感染者能夠安於治療。

徐森杰表示，聯合國愛滋病規劃署(UNAIDS)將「90-90-90」視為愛滋病防治目標，也就是90%感染者藉由篩檢知道病況、90%知道病況者能按時服用藥物，及90%的服藥者病毒量能成功被抑制。這次大會主要目的就是希望民間團體倡議，與政府、醫界對話，達成「第四個90」，也就是提升感染者生活品質，以及去愛滋汙名。然而達成四個90是國際上一致的目標，為了這個目標需要產、官、學各方的支持，其中又以政府能否維持穩定的資源，及一致的政策目標更扮演重要的角色。

圖／台灣露德協會秘書長徐森杰 提供
圖／台灣露德協會秘書長徐森杰 提供
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對於國內感染者治療現況，徐森杰再三感謝公私部門協力，包括愛滋抗病毒藥物給付回歸健保體系、PrEP（暴露前預防性投藥）計畫、超商通路介入篩檢、感染者器官移植規定解禁、鼓勵愛滋藥局與醫院合作等作為，讓感染人數大幅下降，絕大部分感染者均能安心、規律用藥。徐森杰強調唯有感染者規律用藥，才能有效預防愛滋傳散，衛福部日後如真的調整抗病毒藥物，也應擬定配套措施，別讓感染者陷入恐慌情緒中。

愛滋治療權威、台北榮民總醫院醫學研究部教授林錫勳指出，整合酶抑制劑等抗病毒藥物問世後，提供愛滋防疫更佳利器，除了能夠有效抑制病毒，藥物副作用也變小，且能降低與其他藥物交互作用，由於一天僅需服用一顆，讓感染者更能規律用藥。

圖／台北榮民總醫院醫學研究部教授林錫勳 提供
圖／台北榮民總醫院醫學研究部教授林錫勳 提供
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林錫勳分析，去年國內愛滋感染新增人數下降兩成一，與前年相較，減少了四五百名新感染者，光是一年藥費就可節省下一億多元，而關鍵就在於「以治療作為預防」。隨著愛滋病的治療趨向穩定，邁向終結的目標是可期待的未來，「第四個90」更以感染者需求為導向，穩定、有規律的愛滋治療，更有助於增進感染者長遠的生活品質。

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