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林明溱喊告中火發酵 台電高層擬親訪溝通

2019-04-16 17:32中央社 南投縣16日電

改善空污，南投縣長林明溱去年10月就說要告台中火力發電廠，台中市長盧秀燕今天也說，台中市府不排除跟進。眼見情勢升溫，台電高層擬親自拜會林明溱溝通中火事宜。

林明溱一直認為燃煤發電的台灣電力股份有限公司台中發電廠產生的空氣污染危害南投縣民健康，去年10月拋出訴訟求償議題，今年3月11日召開縣務會議時，更進一步指示相關局處整理南投縣民罹肺腺癌數據，研擬代受害者向台電提民事訴訟求償。

林明溱12日前往台中市政府參加中台灣區域治理平台簽署儀式，進一步建議中部7縣市聯合對中火提告求償，才會受重視。接著，林明溱昨天參觀台中世界花卉博覽會受訪說，縣府已寫好訴狀，將聯合中部縣市給中火壓力；台中市長盧秀燕今天也說，不排除跟進提告。

去年11月地方選舉後，台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長林明溱、苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠，都是國民黨籍縣市首長，同黨溝通與協調相對順暢，若7縣市首長團結向中火「反映民情」，台電恐難承受壓力。

眼見壓力與情勢升高，據南投縣政府可靠消息今天指出，台電高層人員擬親臨南投縣政府，拜訪縣長林明溱，雙方將非公開溝通有關台中火力發電廠等事宜。

林明溱去年10月提出，民國106年共241名南投人死於肺腺癌，將在徵求死者家屬同意後，向燃煤發電的台中發電廠提訴訟，要求每人新台幣100萬元賠償，但經縣府內部討論，提告民事舉證恐耗費很大的訴訟成本，目前擬改採刑事告訴，控告對方涉嫌公共危險罪。

林明溱台中市台電
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