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從聖母院大火看台灣 曾柏瑜：十年來燒掉多少文化資產？

2019-04-16 18:39聯合新聞網 綜合報導

從巴黎聖母院大火反觀台灣，曾柏瑜指出近十年來台灣燒掉了更多文化資產。圖片來源／路...
從巴黎聖母院大火反觀台灣，曾柏瑜指出近十年來台灣燒掉了更多文化資產。圖片來源／路透社
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15日晚間，擁有850年歷史的法國巴黎聖母院發生大火，起火原因不排除與維修工程有關，當局出動400名消防員，經過超過9小時的搶救，目前已順利撲滅火勢。世界知名的文化遺產遭逢巨變，令全球深感心痛，對此時代力量的黨員曾柏瑜在臉書呼籲，「哀悼巴黎聖母院被燒掉的同時，你知道台灣這10年來燒掉多少文化資產嗎？」

曾柏瑜曾擔任過太陽花學運的發言人，於去年代表時代力量參選新北市議員，今（16）日，她在臉書發文指出，「歷史建築被大火吞噬的悲劇命運，在台灣也時常發生」，近十年來，台灣許多歷史建物常因火災而損毀、消失，部分被指定的古蹟甚至在送件審查後不久，就遭到「無名大火」吞噬殆盡。

「古蹟『自燃』的超自然現象，一直以來都是台灣文史團體心中難解的痛」，曾柏瑜認為歷史建築本就不易保存，希望能透過文資保存法或定期的安檢，來保護台灣的歷史建物。她也在貼文中呼籲大眾，希望大眾能尊重並愛護這些古蹟，讓台灣的歷史建築，不再受到祝融的威脅。

網友看見貼文後，也紛紛留言表示，「同感，為歷史建築感到傷心」、「只要列入暫定古蹟，就一定會發生神奇的事」、「而且很多都很巧，範圍燒的剛剛好，不多也不少」、「貼上文創二字，就能合理破壞古蹟」。

巴黎聖母院文化資產
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