親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜赴美訪問
藍綠布局拚立委
福衛七號將啟航
非洲豬瘟拉警報
政治
軍事
綜合

2019年普立茲獎出爐 新聞關鍵字：失能的「Code Red」

貨又出去了！ 高雄鳳梨今年出口新加坡刷新去年數量

【重磅快評】最愛開工典禮的蔡政府這次怎麼靜悄悄？

2019-04-16 14:41聯合報 主筆室

「開工典禮」是民進黨政府最喜歡的活動，管他是不是政績，先炫耀再說；小工程辦，大工程更不可免，不過最近有變化。相較其它辦開工典禮的小工程，屬巨型海事工程的中油觀塘第三天然氣接收站日前悄悄開工，低調到大型機具因進出太顯眼，才被發現三接已「上馬」。

不辦開工典禮，一因環保團體守護藻礁仍持續，再因三接的行政法院訴訟還在持續，且要求桃園市府畫為「自然地景」的努力正升溫中，此刻中油若辦盛大開工典禮，豈非搬石頭砸自己腳？所以，悄悄趕工是最高原則；等填土、棧橋、圍堤都「生米煮成熟飯」，屆時再正面迎戰。

暫未聲張另個原因，是拚中油三接動工這一仗代價太高，也打得灰頭土臉。本以為在之前已通過環評的觀塘工業港區基礎上，送簡易的環差分析，在自家環保署、環評會護航下可輕易過關，未料戰況異常慘烈，深澳電廠環評低聲下氣過關後，又為了三接過關，批評深澳一文不值，應予撤銷。

單一個深澳電廠就讓環評受傷不輕，隨後前環保署長李應元領軍，率官派環委毫不掩飾橫柴入灶，蠻橫地硬是保送中油三接環評過關，更是徹底讓國人看清環評只是執政黨的工具，毫無守護家園作用。

三接動工後，中油高層站出來面對環保團體，說了許多「保證」：保證絕不破壞藻礁，保證謹守施工份際，保證盡力維護藻礁生態…，一連串的保證的效果接近於零，不要說中油高階官員說的，就算部長、閣揆、甚至總統說，已經沒人願意聽、願意相信。

保證不缺水、缺電，保證不漲電價類似的承諾各級官員說得翻來覆去，環境界簡單整理出來，非常傳神；工業區、科學園區打算開發時，經濟部一定說水電供應無虞；台水、中油、台電要做工程蓋電廠時，就說台灣水電都缺，這些工程有絕對必要性。

最可笑的是自家「網內互打」，要蓋燃煤電廠時說燃氣電廠會爆炸，打算蓋燃氣電廠時改口，「燃氣廠從沒爆炸過」；僅看深澳電廠環差闖關時官員的天花亂墜，先說「非建不可」，選煤不選氣是安全考量，賴清德甚至創造「乾淨的煤」金句；等中油三接闖關達陣，能源官員改口「深澳無興建必要」。

大官們請隨意扯，反正沒人信。

中油第三天然氣接收站工程悄悄啟動，機具開進觀塘工業區進行施工填地作業。本報資料照...
中油第三天然氣接收站工程悄悄啟動，機具開進觀塘工業區進行施工填地作業。本報資料照片／記者曾增勳攝影
分享

中油環評深澳電廠
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

林明溱向中火求償 盧秀燕：不排除跟進

2019-04-16 14:20

核二廠2號冷卻水泵跳脫 原能會：歲修停機中安全無虞

2019-04-16 12:44

調解委員今進長榮訪視 空服員工會籲莫被資方牽鼻走

2019-04-16 11:24

唐鳳債務逼近2000萬 公平會主委房產加土地近30筆

2019-04-16 11:13

新「著作權法」三讀通過 「追劇神器」喪鐘響起？

2019-04-16 11:10

林明溱向中火求償 盧秀燕：不排除跟進

2019-04-16 11:08

保護產創成果 「專利法」修法三讀有哪些重點？

2019-04-16 11:05

農業超限戰！面對資訊癱瘓 鄉民如何自救？

2019-04-16 10:37

專利法三讀 放寬專利分割期限 設計專利權延長為15年

2019-04-16 10:06

新法上路／機上盒等線上侵權 最高罰50萬或處2年以下

2019-04-16 10:04

助林農產業化 獎勵不限20年

2019-04-16 00:28

嘉義先期轉運中心2樓成蚊子館 監院糾正2機關

2019-04-15 20:06

長照扣除額確定納入排富條款 政院明與綠委做最後溝通

2019-04-15 18:11

政院第二波防假消息修法 有望本周四啟動

2019-04-15 17:56

造林政策大變革！獎勵不限20年疏伐、產銷、友善納補償

2019-04-15 16:03

廢核大遊行 環團邀蔡柯韓

2019-04-15 14:34

影／台電：中火1~4號機 已自主減產50％

2019-04-15 14:33

影／史上最重！台中市府罰中火2千萬 不排除停工

2019-04-15 14:30

影／桃機周邊航空噪音補償金 取消60分貝界線

2019-04-15 14:28

警察維安能力 信心創新高

2019-04-15 14:19

為反恐 航警擬配衝鋒槍

2019-04-15 14:19

酒駕、毒駕再賴著不繳罰款 當心車輛及不動產被查封

2019-04-15 14:07

台中環保局硬起來 中火重罰2000萬

2019-04-15 13:46

建築師王大閎「虹廬」 文資會通過登錄為歷史建築

2019-04-15 13:00

427廢核遊行 環團要柯文哲侯友宜表態核安核廢

2019-04-15 12:59

影／地方負擔罰鍰刷卡手續費？陳美伶：從未討論過

2019-04-15 12:49

停止補助熱水器 太陽能業者立院陳情

2019-04-15 12:48

中火廢水超標遭重罰 台電：1-4號機自主減產一半

2019-04-15 12:20

台劇作為文化國防 談《與惡》及《國際橋牌社》

2019-04-15 12:14

重罰兩千萬元 台電：痛定思痛改進

2019-04-15 11:33

台灣「接收境外假資訊」世界第一 調查怎麼做？

2019-04-15 10:41

重罰中火2000萬 中市府：若不符改善要求，不排除停工

2019-04-15 10:41

交通罰鍰刷卡手續費全民買單？ 國發會再度澄清

2019-04-15 10:30

台中環保局處重罰中火兩千萬 創國營事業罰款記錄

2019-04-15 10:16

記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表

2019-04-08 14:28

劣質出版商「奧步」全揭露！學者自保靠這4招

2019-04-08 11:30

南投春遊補助第二波 加碼500元消費券

2019-04-15 10:00
看更多

熱門文章

蔡小牙籤、賴豬八戒？韓國瑜連珠砲 最嗆是這句

2019-04-16 09:00

是否參選總統？ 郭台銘：這幾天做決定

2019-04-16 08:43

郭台銘參選2020？ 韓國瑜：若郭參選總統人心震撼

2019-04-16 00:50

共機航經東部空域繞台 我F-16戰機緊急升空監控

2019-04-15 15:40

郭董飆罵回答問題沒看人 蕭美琴道歉：不是故意冒犯

2019-04-16 12:52

賴清德要小英網軍別再出手 但台南民進黨部主委卻出招

2019-04-15 15:47

郭台銘若當總統 學者：他受得了嗎？

2019-04-16 10:26

凸顯鬼混論？謝金河：韓國瑜為何用人均GDP讀台灣經濟

2019-04-16 07:46

哽咽盼五代同堂 郭台銘：台灣需要安定和平環境

2019-04-16 11:16

獨／日本發布共機繞台照 暴露中共空軍新戰術

2019-04-15 22:48

角逐2020總統大位？ 郭台銘鬆口：這兩天決定

2019-04-16 09:35

韓國瑜砲轟大巨蛋沒處理好 柯Ｐ認同：他講得對

2019-04-16 11:38

談我的高雄之路 韓國瑜史丹福大學演講全文

2019-04-16 07:02

阿扁氣色佳 醫師神辯護「只好了政治這塊」 藍營快抓狂

2019-04-16 10:00

賴清德說別吃統麵 惹怒韓粉還扯上泡麵之爭！

2019-04-15 18:51

韓冰姊弟 為何曾讓李佳芬決定「把自己關廁所」

2019-04-16 08:00

林濁水稱蔡英文硬逼扁退黨 網友：林濁水13年前也逼過

2019-04-15 15:04

美國務院批准5億美元對台軍售案 延繼F-16培訓及後勤

2019-04-16 06:01

國民黨擬改民調徵召 朱立倫、王金平有話說…

2019-04-16 00:34

郭台銘考慮選總統 妻子曾馨瑩：不贊成

2019-04-16 12:21

【重磅快評】郭台銘考慮選總統，藍綠怎接招？

2019-04-16 11:56

幕僚批韓國瑜「黃袍加身」 王金平：根本不是我的意思

2019-04-15 20:04

同樣幫過蘇貞昌 立委初選待遇不同

2019-04-15 16:15

陳菊：陳文成林宅血案是謀殺案 無關永久保密

2019-04-15 18:54

郭台銘到底是不是黨員 國民黨傻傻搞不清楚

2019-04-16 12:22

郭台銘選不選總統？ 半年來5大動作引高度關注

2019-04-16 11:18

蔡英文拚連任 前嘉義市社大校長呼籲英派放台灣一馬

2019-04-16 10:12

回應韓國瑜 民進黨：就是馬英九執政傾中把台灣經濟搞殘

2019-04-15 16:02

韓批三個總統搞殘台灣經濟 吳：尊重但我不完全認同

2019-04-15 14:59

震撼彈！黨內勸進選士林北投立委 羅智強評估中

2019-04-16 09:36

郭台銘若選總統？羅智強：民進黨打韓國瑜都成了空包彈

2019-04-16 11:55

韓國瑜看兩蔣日記 最有興趣的是西安事變

2019-04-16 06:36

郭台銘：國防靠美靠不住

2019-04-16 01:01

韓國瑜、郭台銘誰不好打？賴清德：讓最好的人帶領國家

2019-04-16 11:35

空軍已就我駐美F-16機隊搬遷土桑基地編列預算

2019-04-16 10:50

又是統麵又是投誠麵 游梓翔：泡麵需要這麼政治嗎？

2019-04-15 22:14

郭台銘是否為黨員成羅生門？國民黨：未通知郭重登記

2019-04-16 13:00

支持者拜託救台灣 賴清德：我知道責任更重了

2019-04-15 15:15

張善政：蔡政府阻礙兩岸交流 換掉她！

2019-04-15 20:00

葉匡時拜會奧克蘭市長 建立友好城市有譜

2019-04-16 05:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top