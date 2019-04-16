【重磅快評】最愛開工典禮的蔡政府這次怎麼靜悄悄？

2019-04-16 14:41 聯合報 主筆室



「開工典禮」是民進黨政府最喜歡的活動，管他是不是政績，先炫耀再說；小工程辦，大工程更不可免，不過最近有變化。相較其它辦開工典禮的小工程，屬巨型海事工程的中油觀塘第三天然氣接收站日前悄悄開工，低調到大型機具因進出太顯眼，才被發現三接已「上馬」。

不辦開工典禮，一因環保團體守護藻礁仍持續，再因三接的行政法院訴訟還在持續，且要求桃園市府畫為「自然地景」的努力正升溫中，此刻中油若辦盛大開工典禮，豈非搬石頭砸自己腳？所以，悄悄趕工是最高原則；等填土、棧橋、圍堤都「生米煮成熟飯」，屆時再正面迎戰。

暫未聲張另個原因，是拚中油三接動工這一仗代價太高，也打得灰頭土臉。本以為在之前已通過環評的觀塘工業港區基礎上，送簡易的環差分析，在自家環保署、環評會護航下可輕易過關，未料戰況異常慘烈，深澳電廠環評低聲下氣過關後，又為了三接過關，批評深澳一文不值，應予撤銷。

單一個深澳電廠就讓環評受傷不輕，隨後前環保署長李應元領軍，率官派環委毫不掩飾橫柴入灶，蠻橫地硬是保送中油三接環評過關，更是徹底讓國人看清環評只是執政黨的工具，毫無守護家園作用。

三接動工後，中油高層站出來面對環保團體，說了許多「保證」：保證絕不破壞藻礁，保證謹守施工份際，保證盡力維護藻礁生態…，一連串的保證的效果接近於零，不要說中油高階官員說的，就算部長、閣揆、甚至總統說，已經沒人願意聽、願意相信。

保證不缺水、缺電，保證不漲電價類似的承諾各級官員說得翻來覆去，環境界簡單整理出來，非常傳神；工業區、科學園區打算開發時，經濟部一定說水電供應無虞；台水、中油、台電要做工程蓋電廠時，就說台灣水電都缺，這些工程有絕對必要性。

最可笑的是自家「網內互打」，要蓋燃煤電廠時說燃氣電廠會爆炸，打算蓋燃氣電廠時改口，「燃氣廠從沒爆炸過」；僅看深澳電廠環差闖關時官員的天花亂墜，先說「非建不可」，選煤不選氣是安全考量，賴清德甚至創造「乾淨的煤」金句；等中油三接闖關達陣，能源官員改口「深澳無興建必要」。