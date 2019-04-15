台中環保局硬起來 中火重罰2000萬

2019-04-15 13:46 台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導



台中市環保局硬起來！針對台中火力發電廠連續三次水污染、且未加以合理改善，屬重大污染事件，環保局長吳志超開出2000萬元罰單，並要求於4月底提出污染改善計畫；若持續違規，將再予重罰。台電發言人徐造華指出，台電將會朝自主減產等三方向改善，以符合市府要求。

歷來最高罰款

吳志超表示，這是首次依法處2000萬元最高罰款；但若中火未能有所改善，這不會是最後一次。由於中火的水污染與空氣污染有關，而其廢水處理廠功能不足，若要能夠確實達到改善目標，環保局將要求中火在水污染改善設備完成之前，1-4號機應立即實質減產50%以上。中火也不得因廢水改善而影響空污排放，環保局將24小時即時監控空污情況。

此外，中火應於最短時間改善水質以符合標準，在月底提出最新改善計畫前，環保局仍將持續監控水污染情形，若有超標，一樣會連續處罰。未來也應依短、中、長期改善計畫落實執行，期間環保局也仍將加強稽查，若不符規定，同樣會按次連續處罰。針對全廠污水設備，中火應同步改善，若在改善期限後經檢測再不合格，不排除停工處分。

90天內需改善

「要求中火在90天內完成改善，目的在希望中火從空污減量先做起。」台中市新聞局長吳皇昇表示，依規定，自15日起算，最晚90天中火要完成水污染改善計畫。但中火的水污染嚴重， 因為在水中注氨以減少空污，卻因而造成放流水中的硝酸盬濃度過高；但若注氨量若降低，又會造成空污排放量高。

如果要根本改善水污染，必然要擴增設備；但擴增設備無法在90天內完成，台中市政府希望，中火在提出完整的設備改善過程中，短期先行從減少空污排放做起；如此，就不必為了減少空污量而在處理水中大量注氨。

對於台中市政府的裁罰，台電發言人徐造華表示，尊重地方政府的裁量。中火未來會提升應變層級，從1-4號機自主減產50％、持續降空污、及降水污等，三路並進，以兼顧環保與穩定供電需求。不過，對於是否會在5月15日的期限內繳交2000萬元罰款，徐造華未肯定回答，只說會待收到市府公文後經內部討論決定；目前以處理污染改善為優先。

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