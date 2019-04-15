停止補助熱水器 太陽能業者立院陳情

2019-04-15 12:48 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



「政府非核家園玩假的！」針對政府於2017年底停止太陽能熱水器推廣補助，太陽熱能商業同業公會15日赴立法院進行陳情，公會前理事長黃正忠痛批，熱水器補助每年只有3億元，相較於其他動輒上兆元的綠能政策可說是最省錢又最節能，呼籲政府別捨本逐末，葬送台灣能源產業的未來。

太陽熱能商業同業公會指出，政府為推廣非核家園政策，近3年來花費了不少公帑，光是離岸風力就耗費超過1兆元，而這些離岸風力業者還得了便宜又賣乖，不斷向政府要求提高價錢。相較太陽能熱水器補助每年只有3億元，能源及經濟效益都相當高，還可以增加台灣在地工作機會，呼籲政府不要因小失大。

黃正忠呼籲政府，別忘了從2017年的815大停電開始，台灣的能源危機問題就越來越明顯，而去年台電的總發電量統計中，核能部分增加了51億度，但再生能源只增加了2億度，顯示台灣再生能源還有很大發展空間，需要政府加把勁。

接受陳情的國民黨立委黃昭順表示，政府計畫再生能源推廣總目標於2025年要達2700萬瓩以上，就目前來看要在期限內達成這個目標仍有困難。而政府在規劃的離岸風力發電確實有其可行性，但在詳細施行層面仍須在立法院討論。至於業者要求恢復的太陽能政策，她指出，這是馬英九總統任內大力推行的政策，蔡英文上任後將其廢止，她覺得很可惜。

【更多精采內容，詳見 】