親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜赴美訪問
藍綠布局拚立委
福衛七號將啟航
非洲豬瘟拉警報
政治
軍事
綜合

台中環保局處重罰中火兩千萬 創國營事業罰款記錄

重罰中火2000萬 中市府：若不符改善要求，不排除停工

2019-04-15 10:41聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市環保局長吳志超(右）新聞局長吳皇昇宣布依水汙染防治法最高法則，重罰中火兩千...
台中市環保局長吳志超(右）新聞局長吳皇昇宣布依水汙染防治法最高法則，重罰中火兩千萬元。記者陳秋雲/攝影
分享

台中市環保局長吳志超(右）新聞局長吳皇昇宣布依水汙染防治法最高法則，重罰中火兩千...
台中市環保局長吳志超(右）新聞局長吳皇昇宣布依水汙染防治法最高法則，重罰中火兩千萬元。記者陳秋雲/攝影
分享

台中市環保局長吳志超(右）新聞局長吳皇昇宣布依水汙染防治法最高法則，重罰中火兩千...
台中市環保局長吳志超(右）新聞局長吳皇昇宣布依水汙染防治法最高法則，重罰中火兩千萬元。記者陳秋雲/攝影
分享

台中火力發電廠1到4號機組放流水經環保局在一年內3次採樣檢測不合格，市府認定違規情節重大，環保局今決定開罰2000萬元，創下國營事業史上違反環保法規被開罰的最高紀錄。

環保局並限期中火應於4月30日前提出汙染改善計畫，再依汙染改善計畫內容核給改善期限，後續將再嚴格監督中火改善情形。台中市新聞局長吳皇昇說，如未在期限內提出合理的改善計劃，改善到市府環保局要求的標準，最後不排除停工，給台中市民一個交代。

108年1月起環保局於3個月內查獲中火排放廢水中硝酸鹽氮不符標準，其中又以3月21日1~4號機組放流水硝酸鹽濃度105毫克/公升(標準50毫克/公升)最為嚴重。1年內經2次限期改善後的第3次違規，屬於違規情節重大。

環保局依據水汙染防治法第40條規定重處中火2000萬元罰款，並要求中火針對目前廢水處理功能不足情形，於4月30日前提送改善計畫書，再依改善計畫書內容由環保局訂定改善期限。

據了解以往國營事業違反環保法規經主管機關處分的罰款多在100萬元以下，先前最高罰款紀錄為澎湖縣政府去年因中油隱匿漏油事件開出600萬元罰單，這次環保局因中火排水不符標準開罰2000萬元，將創下史上最高紀錄。

環保局表示，依法處最高罰款2000萬元是史上第一次，但如果中火後續再不積極改善，這不會是最後一次。

環保局仍會持續嚴格監督該廠排放水質，並已要求中火在4月30日前提送汙染改善計畫書，說明後續如何提昇廢水廠的硝酸鹽氮處理功能，經環保局審查同意後核定執行改善期限，而環保局在汙染改善期間仍會持續抽查中火排放水質，如有不符規定情形，仍會按次處以罰款。

環保局指出，改善期限屆滿後也會辦理正式複查，如果有放流水超標情形，同樣屬於違規情節重大，將再予最嚴厲處分，且不排除要求發電機組停工。

環保局強調，中火水汙染和空氣汙染有關，目前廢水處理廠功能不足，因此在後續的汙染改善過程中將要求中火必須達到4項改善原則：

(1) 汙染改善設備完成前，1到4號機立即實質減產50%以上。

(2) 於最短時間內改善水質符合標準，後續短、中、長期改善計畫皆須落實執行，期間環保局將加強稽查，不符規定按次連續處罰。

(3) 全廠汙水設備均需同步改善，改善期限後檢驗再不合格，除重罰外，仍不排除停工處分。

(4) 水汙肇因於空污，空氣汙染排放24小時即時監控，不得因廢水改善影響空污排放。

台中市環保局重罰中火兩千萬元，要求限期改善，如複查不通過不排除停工。記者陳秋雲/...
台中市環保局重罰中火兩千萬元，要求限期改善，如複查不通過不排除停工。記者陳秋雲/攝影
分享

空污空氣汙染火力發電廠
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

台中環保局處重罰中火兩千萬 創國營事業罰款記錄

2019-04-15 10:16

台灣「接收境外假資訊」世界第一 調查怎麼做？

2019-04-15 10:41

信守承諾保管墓碑 促成灣生返台

2019-04-14 23:02

93歲灣生返台南老家 顫抖激動

2019-04-14 22:58

中油桃園觀音天然氣接收站動工 環團抗議

2019-04-14 22:52

再生能源2025年達2700萬瓩 台大醫：無法行政的139天

2019-04-14 18:22

監委盼政府研析國際醫療產業動向 輔導國內業者

2019-04-14 13:19

影／福衛7號運抵華儲公司庫區

2019-04-14 13:09

聯合報一周大事4/7~4/13

2019-04-14 06:04

記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表

2019-04-08 14:28

劣質出版商「奧步」全揭露！學者自保靠這4招

2019-04-08 11:30

南投春遊補助第二波 加碼500元消費券

2019-04-15 10:00
看更多

熱門文章

韓國瑜回應陳致中 到底是台灣人民有錢還是他家有錢

2019-04-15 04:00

犯台共軍哩來來來 國軍請你們吃「投誠方便麵」

2019-04-14 15:04

韓國瑜批3任總統搞殘經濟 遭回嗆：多做基本功

2019-04-14 21:13

士林大同泛藍整合？網友砲轟橘營消費藍營選票

2019-04-14 16:42

徐世榮批韓國瑜練肖話 孫大千批徐別說夢話了

2019-04-14 11:26

遭陸媒點名 徐永明勸韓國瑜：就當個勇敢的台獨份子

2019-04-14 16:43

「養你育你長大的是台灣」 徐世榮嗆孫大千要有感恩心

2019-04-14 17:36

【重磅快評】境外勢力攏係假？綠互打竟讓蔡賴網軍現形

2019-04-15 07:39

韓國瑜洛城批：3任總統把台灣經濟搞到殘廢

2019-04-14 11:45

韓冰登上時尚雜誌 王世堅羞回：和我女兒一樣漂亮

2019-04-14 15:28

史上最強「老母雞」熄火22年還活著 就為讓下一代凌空…

2019-04-15 08:00

影／籲停止網軍攻擊 蔡英文：攻擊我的都是賴熟悉的人

2019-04-14 11:30

蔡總統：賴清德要得到支持 應先證明有誠信

2019-04-14 12:07

林濁水問蔡英文：當年對扁忠誠 後來硬逼扁退黨

2019-04-15 08:25

意外吳朱會 朱立倫：不反對徵召韓國瑜但黨要更團結

2019-04-14 21:29

韓國瑜批3台大法律總統 搞殘台灣經濟

2019-04-15 00:16

韓國瑜洛城千人演講會 華僑大排長龍

2019-04-15 00:20

回應台大法律系搞殘台灣經濟 陳致中：那應該是國民黨

2019-04-14 21:04

觀察站／蔡賴撕破臉 說好的君子之爭呢

2019-04-15 00:24

表態沒意願參選2020 吳敦義網路聲量反創近半年新高

2019-04-14 11:36

賴清德籲蔡英文停止網軍攻擊 學者：應提證據

2019-04-14 18:10

民進黨毀滅賴清德？孫大千指出有這五大絕招

2019-04-15 08:25

影／寫蛇鼠一窩陳菊喊告 張琍敏諷：我希望她贏

2019-04-14 13:44

士林大同藍橘槓上 網友酸他桃園落選跑來台北選

2019-04-14 19:15

李毅來台接觸民進黨還傳話給國台辦 陸委會竟不知情

2019-04-15 09:36

韓國瑜重批藍綠3任總統 他說廉價式意識型態要被淘汰

2019-04-14 15:51

肯定蔡英文 司徒文：任何人做台灣總統都有極大困難

2019-04-14 15:29

民進黨延後初選蔡柯配是下個選項？ 王世堅：一定翻桌

2019-04-14 18:27

郭董也拋20字建言 跟韓國瑜不同調

2019-04-15 00:11

韓國瑜出席晚宴 近千粉絲瘋狂

2019-04-14 15:28

蔡英文新影片找吳何變魔術 對方送她空心菜

2019-04-14 22:32

韓國瑜批3任總統搞殘經濟 陳致中為父叫屈

2019-04-14 20:51

高市議員居中牽線 韓國瑜獲頒聖塔克拉拉郡榮譽市民

2019-04-14 14:46

空軍現役12型服役逾20年 主力戰機故障率高

2019-04-14 11:19

林濁水：蔡英文有初選恐懼症

2019-04-14 14:17

蔡英文幕僚再回應賴清德「誠信有有效期限？」

2019-04-14 20:41

影／成韓國瑜選總統絆腳石？ 王金平回：誰卡誰還不知道

2019-04-14 12:30

綠營立委初選最激戰區 送農產品拚到化身網紅

2019-04-14 20:27

【即時短評】一場初選 改寫民進黨團結定義？

2019-04-14 11:56

韓國瑜在美轟台灣 徐世榮：國民黨與中共仇恨已無距離

2019-04-15 09:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top