重罰中火2000萬 中市府：若不符改善要求，不排除停工

2019-04-15 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市環保局長吳志超(右）新聞局長吳皇昇宣布依水汙染防治法最高法則，重罰中火兩千萬元。記者陳秋雲/攝影 分享 facebook

台中市環保局長吳志超(右）新聞局長吳皇昇宣布依水汙染防治法最高法則，重罰中火兩千萬元。記者陳秋雲/攝影 分享 facebook

台中市環保局長吳志超(右）新聞局長吳皇昇宣布依水汙染防治法最高法則，重罰中火兩千萬元。記者陳秋雲/攝影 分享 facebook

台中火力發電廠1到4號機組放流水經環保局在一年內3次採樣檢測不合格，市府認定違規情節重大，環保局今決定開罰2000萬元，創下國營事業史上違反環保法規被開罰的最高紀錄。

環保局並限期中火應於4月30日前提出汙染改善計畫，再依汙染改善計畫內容核給改善期限，後續將再嚴格監督中火改善情形。台中市新聞局長吳皇昇說，如未在期限內提出合理的改善計劃，改善到市府環保局要求的標準，最後不排除停工，給台中市民一個交代。

108年1月起環保局於3個月內查獲中火排放廢水中硝酸鹽氮不符標準，其中又以3月21日1~4號機組放流水硝酸鹽濃度105毫克/公升(標準50毫克/公升)最為嚴重。1年內經2次限期改善後的第3次違規，屬於違規情節重大。

環保局依據水汙染防治法第40條規定重處中火2000萬元罰款，並要求中火針對目前廢水處理功能不足情形，於4月30日前提送改善計畫書，再依改善計畫書內容由環保局訂定改善期限。

據了解以往國營事業違反環保法規經主管機關處分的罰款多在100萬元以下，先前最高罰款紀錄為澎湖縣政府去年因中油隱匿漏油事件開出600萬元罰單，這次環保局因中火排水不符標準開罰2000萬元，將創下史上最高紀錄。

環保局表示，依法處最高罰款2000萬元是史上第一次，但如果中火後續再不積極改善，這不會是最後一次。

環保局仍會持續嚴格監督該廠排放水質，並已要求中火在4月30日前提送汙染改善計畫書，說明後續如何提昇廢水廠的硝酸鹽氮處理功能，經環保局審查同意後核定執行改善期限，而環保局在汙染改善期間仍會持續抽查中火排放水質，如有不符規定情形，仍會按次處以罰款。

環保局指出，改善期限屆滿後也會辦理正式複查，如果有放流水超標情形，同樣屬於違規情節重大，將再予最嚴厲處分，且不排除要求發電機組停工。

環保局強調，中火水汙染和空氣汙染有關，目前廢水處理廠功能不足，因此在後續的汙染改善過程中將要求中火必須達到4項改善原則：

(1) 汙染改善設備完成前，1到4號機立即實質減產50%以上。

(2) 於最短時間內改善水質符合標準，後續短、中、長期改善計畫皆須落實執行，期間環保局將加強稽查，不符規定按次連續處罰。

(3) 全廠汙水設備均需同步改善，改善期限後檢驗再不合格，除重罰外，仍不排除停工處分。

(4) 水汙肇因於空污，空氣汙染排放24小時即時監控，不得因廢水改善影響空污排放。