台灣實體書店逾三成採複合經營 從餐飲賣到彩券、網拍

2019-04-14 02:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



網路時代，實體書店如何生存？文化部日前上網公布委託台灣獨立書店文化協會執行的「全國實體書店營運調查案」，是台灣首次針對所有實體書店的大型調查，總共調查全台1541家書店。調查指出，三成三書店採複合式經營，七成書店面積小於50坪，而書店第二代不願接手是最大隱憂。

此一調查去年五月完訪，不用郵寄問卷、電話輔助的傳統調查方式，而是直接派遣訪員登門拜訪書店。發現調查的1541家書店中，許多空有書店之名，卻已無陳列或銷售圖書，實際仍有陳列一般圖書且有圖書銷售行為的書店共有869家。

調查發現，1980年以前創辦的書店僅剩一成五，顯示早年創辦的書店已經歷一波倒閉潮。七成三書店面積小於五十坪，三成書店每月營業額低於5萬元，但也有兩成二書店營業額在50萬以上，呈兩極化現象。

從書店類型來說，傳統書局占兩成、特色書店占一成七、兼售圖書文具店占一成三、專業書店占一成、大型書店占7%、社區書店占6.3%。

圖書市場衰退，調查中有三成三書店從事複合經營，複合經營的項目按占比依序為飲料、餐點、教育課程、藝品。也有書店兼營彩券、海產、課輔空間、腳踏車出租、網拍、代購小吃、改衣服、刻印章、郵局代辦，相當多元。

調查分析發現，在整體吸引力以及互動程度的表現上，2011年後成立、有複合經營的特色書店優於其他類型的書店；新舊書都有的書店也高於純賣新書或賣舊書的書店。

此一調查也做大量書店業者訪談，發現書店二、三代多不願接班，多書書店經營者預期將在這一代結束經營。老一輩書店店主退休後，未來會有更多的書店退場。

調查指出，相對於傳統書店，近五年才創辦的書店期望以書店作為倡議平台，包括推廣閱讀、社區營造、打造當地文史、藝文環境等面向。這些新書店也已體悟圖書的獲利根本無法支撐書店的經營，多數採複合經營並且積極開發在地化的產品與服務，以書店做為推動社會議題的基地，發揮書店對社群的影響力。

台灣獨立書店文化協會完成的「全國實體書店營運調查報告」，除了提出書店相關數據，也彙整業者對政府的建議。報告指出，書店業者普遍期待政府發行圖書券、圖書免營業稅，亦建議政府鼓勵企業認養書店，由政府與民間共同建立輔導團隊，於各地設書店訪查輔導員，協助實體書店轉型。

台灣獨立書店文化協會理事長陳隆昊指出，協會曾舉辦工作坊，分享書店的經營方式，但只有政府籌設常態專業組織，才能永續發展。他建議即將成立的文策院下可設相關組織，工作包括定期做書店調查、設書店輔導員、開設教育訓練課程等。

陳隆昊舉永豐餘集團承租台中中央書局為例，認為此對企業或地方文化皆為互利，政府可設媒合機制或獎助措施，鼓勵企業認養書店。

對此，文化部指出，公告中的「獨立書店營運輔導委外案」，輔導計畫除了書店訪視、諮詢及課程開設，也因應書店需求，增加於各地設書店訪查輔導員之規劃，負責關注所在區域書店營運狀況及變動情形。至於鼓勵企業認養書店，文化部將納為參考，適時引介相關資源協助書店發展。