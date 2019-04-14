實體書店求生存 盼鼓勵企業認養

2019-04-14 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／台北報導



台灣近5年成立的書店，多數採複合經營並且積極開發在地化的產品與服務，以書店作為推動社會議題的基地。圖為台中大家書房。 記者陳宛茜／攝影 分享 facebook

台灣獨立書店文化協會完成的「全國實體書店營運調查報告」，除了提出書店相關數據，也彙整業者對政府的建議。報告指出，書店業者普遍期待政府發行圖書券、圖書免營業稅，亦建議政府鼓勵企業認養書店，由政府與民間共同建立輔導團隊，於各地設書店訪查輔導員，協助實體書店轉型。

台灣獨立書店文化協會理事長陳隆昊指出，協會曾舉辦工作坊，分享書店的經營方式，但只有政府籌設常態專業組織，才能永續發展。他建議即將成立的文策院下可設相關組織，工作包括定期做書店調查、設書店輔導員、開設教育訓練課程等。

陳隆昊舉永豐餘集團承租台中中央書局為例，認為此對企業或地方文化皆為互利，政府可設媒合機制或獎助措施，鼓勵企業認養書店。

文化部指出，公告中的「獨立書店營運輔導委外案」，輔導計畫除了書店訪視、諮詢及課程開設，也因應書店需求，增加於各地設書店訪查輔導員之規畫，負責關注所在區域書店營運狀況及變動情形。至於鼓勵企業認養書店，文化部將納為參考，適時引介相關資源協助書店發展。

至於圖書免營業稅，文化部表示，目前已將「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法」草案說帖並送財政部研議；發放圖書券則需考慮預算編列及行政程序等。文化部指出，若由各出版公協會自行研議發行圖書券，文化部可以主管機關立場，呼籲民間企業及政府單位響應購買，協助推廣行銷。