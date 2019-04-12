化南新村列文資 政大翻案成功

2019-04-12 23:36 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ／台北報導



政治大學向北市府法務局提出訴願，質疑文資會行政程序有瑕疵，法務局同意撤銷原處分，化南新村不再具有文資身分，文化局將啟動暫訂古蹟程序。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

逾半世紀的政治大學教職員宿舍化南新村，校方原擬拆除興建法學院大樓，在校友奔走下，去年登錄為「聚落建築群」，全區保留。政治大學以行政程序瑕疵為由提出訴願，十日結果出爐，原處分撤銷，九十日內需重啟會勘和審議，台北市文化局昨晚指出，將立即啟動暫訂古蹟程序，於現場張貼公告。

化南新村曾匯聚名人，政大因校地不足，原計畫拆除卅棟宿舍中的廿二棟，興建法學院。居民奔走兩年，去年一月，台北市文化資產審議委員會通過登錄聚落建築群，三月更進一步全區保留，規模達一萬兩千多平方公尺。

政大對保留結果表達遺憾，去年四月向市府提出訴願，質疑文資會上有多項程序瑕疵，包括出席委員的人數比例不符合規定，部分代理委員不得參與投票與決議，另外，其中有九位委員不曾親臨現場會勘，卻在文資會上做決議，質疑資訊不完全；以及全區保留範圍內，未經全面性調查，連兩處水泥空地停車場空間也畫入保存範圍等。

政大訴願成功翻案，十日北市法務局訴願委員會同意撤銷原處分，十一日起算九十日內另行處分。文資團體化南萬興願景團隊昨緊急通知北市議員徐弘庭，徐下午赴市議會民政部門質詢時表示，化南新村原處分撤銷，已不具文資身分，會不會在空窗期「另外被處理掉」？

文化局主祕劉得堅原本僅說，文化局會站在保護文化資產立場做後續處分，請政大妥善管理資產；文化局長蔡宗雄晚間回應，將立即啟動暫訂古蹟程序，於現場張貼公告。

法務局長袁秀慧表示，遭撤銷應是程序問題，因化南新村涉及財產，影響層面較廣，希望程序盡量不要有瑕疵，讓文化局九十日內另做適法處分，要如何處分，法務局不會干預。劉得堅表示，會針對行政程序瑕疵做檢討。

政治大學表示，尚未接獲北市府的訴願決定書，但如獲得原處分撤銷，會繼續努力與社區居民、文資團體溝通，維持教育使用目的，以新舊融合再利用的方式整建原已老舊的學人宿舍。