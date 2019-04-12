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新聞眼／對中火祭停機？ 盧秀燕細思量

2019-04-12 23:54聯合報 記者洪敬浤喻文玟

台中市長盧秀燕。 圖／聯合報系資料照片
台中市長盧秀燕。 圖／聯合報系資料照片
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台中火力電廠放流水三度超標，依水汙染防治法可採最重罰二千萬元，甚至勒令停工，中火下周一挨重罰已無可避免；但中市府是否將下「勒令停工」這帖猛藥？衝擊力道強弱，是市長盧秀燕決定的主要參考依據。

依水汙法規定，排放廢水違規若情節重大，可罰最高的二千萬元罰金，且得勒令停工或停業。中火放流水今年三度超標，地方環保局認定情節重大，沒有疑義。但若要罰中火肇禍的一至四號機組停工，雖師出有名、於法有據，盧秀燕市長恐須盤算再三。

盧秀燕多次要求中火拆部分老舊機組，中央都相應不理；這次水汙染案等於給中市府「修理」中火的機會，就算這次躲過停機之劫，今年九月到明年二月，中火十部機組仍得面對市府審查操作許可證的關卡，加上二○二○總統選舉在即，中火接二連三的汙染問題，都成為盧秀燕與中央談判的籌碼。

盧秀燕會出重手，還是高高舉起、輕輕放下？考慮之一是中火水汙案爆發，經濟部次長曾文生向盧秀燕致歉，中市府是否要因此與中央提前「開戰」？

其二是天氣逐漸炎熱，如果要勒令中火一至四號機組停機，固然大快人心，但不論自然或「人為」的限電狀況發生，恐引發產業界的連鎖缺電效應，屆時盧秀燕是贏家還是輸家？尤其一旦有供電吃緊狀況發生，中央藉此將中部產業列入優先限電名單，恐再引發一場政治角力烏賊戰。

盧秀燕限電超標

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