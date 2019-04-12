1500名傳播學系師生連署 支持NCC裁罰決議

2019-04-12 22:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



一群傳播系學生發起「全台新聞傳播師生連署支持捍衛新聞環境、支持NCC裁罰決議」，今天下午公布連署結果，迄今有來自全台大專院校45所新聞傳播系所的1506 學生、畢業生與老師參與連署。

連署聲明指出，近來假訊息、假新聞充斥台灣的網路與媒體環境，不但造成社會極化對立，也進而影響台灣新聞生產的正確、真實與嚴謹程度。日前國家通訊傳播委員會（NCC）針對電視台不當新聞報導，特別是「違反事實查證原則」，祭出相關處罰，並列舉各項缺失要求電視台改善，卻引發若干電視台高度反彈，社會衝突對立又再升高。

聲明指出，作為新聞與傳播專業訓練下的師生，認為必須站出來，捍衛新聞環境與新聞專業義理之落實，以保護新聞工作者不受新聞組織或所有權人的不當影響，實踐真正的新聞自由、自主與專業，並提出以下三點呼籲:

一、國家傳播通訊委員會（NCC）根據《衛星廣播電視法》行使監督職權時，除了捍衛新聞媒體之言論自由，考量社會公眾之輿論壓力外，也應恪守國家傳播通訊委員會作為獨立監理機構之中立性；審議決策過程應公開透明，裁量懲處須一體適用，當罰則罰，並積極說明懲處事由與決議，否則將有失公允，招致非議。

二、新聞媒體身為社會第四權，播報新聞應善盡媒體之社會責任，遵守媒體自律之規範，並落實事實查證及公平原則，製播新聞及評論節目。