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南投春遊補助第二波 加碼500元消費券

2019-04-15 10:00文／ 南投縣政府

交通部春旅補助在全台陸續展開，南投縣第一波推出「南投好玩卡」，受到歡迎，4月11日開始，啟動第二階段補助，遊客使用500元的的住宿補助，加碼贈送500元消費券，遊客可至伴手禮、觀光工廠、樂園景點等特約店家使用，限量1萬份，送完為止。

圖／南投縣政府 提供
圖／南投縣政府 提供
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觀光處表示，18歲至40歲青年使用過1次住宿補助後，如果再到入選全台經典小鎮的集集鎮住宿，還能享再享第2次的房價補助及500元消費券，相當划算。

這次交通部春遊補助，南投縣加碼推出門票優惠的「南投好玩卡」及500元「電子消費券」等豐富措施，是全台22縣市春遊專案補助加碼最多的縣市，相當受到遊客歡迎，有效提升南投春旅熱度。

縣長林明溱說，南投有許多的觀光景點，大家可以把握這次的機會來南投旅遊、住宿、吃美食，縣內的觀光業者也相當支持，祭出許多優惠活動，希望讓所有的旅客都能有趟物超所值，深度的旅遊，堪稱全台最優、最誘人、最有誠意的春遊補助活動！

南投春遊補助方案，活動期間自4月1日起至6月30日止，更多南投縣觀光旅遊消息，請上活動官網https://nantouspring.welcometw.com/查詢。

（南投縣政府　廣告）

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