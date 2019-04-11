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中市收到台電陳述意見 改善水汙染發電先減產10％

2019-04-11 16:41聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中火力發電廠在今年短短3個月內被查出3次放流水「硝酸鹽氮」超標台中市環保局已收到台電陳述意見，他們提出中火一到四號減產10％的改善計畫。

台中市環保局長吳志超表示，七天內討論改善的可行性，具體裁罰下周定案，最嚴厲處分仍是不排除一到四號機組勒令停工。

台中市環保局指出，台電的陳述意見有兩大重點，首先是不否認第3次流放水汙染不符標準，其次是允諾會進行汙水處理設備改善、中火一到四號機組減產10％。

吳志超表示，一到四號機組減產10％片面解讀是降載10％的意思。但是每天降載？還是如何降載10％？若有一天不減產，汙水處理設備也不可能短短7天就升級，流放水還是可能汙染超標，這7天局內會再討台電的陳述意見做出裁罰決定，不排除隨時稽查。

環保局水質及土壤保護科認為，硝酸鹽濃度超標兩倍，降載10％可能無法立即有改善效果，但台電有表示，近日會同步進行各種實驗，可能減少液態氨使用、或是調整使用程序。

環保局說，中火前兩次超標共被罰327.6萬元，裁罰都是在收到意見陳述書後七天內討論。這次是第三次違規屬於「情節重大」，局內會依違規情節、陳述意見討論罰則，最慢4月17日會公佈結果，根據水汙染防制法最高可處2000萬元罰款，最嚴重仍是不排除中火一到四號機組勒令停工。

台中火力發電廠在今年短短3個月內被查出3次放流水「硝酸鹽氮」超標。台中市環保局已...
台中火力發電廠在今年短短3個月內被查出3次放流水「硝酸鹽氮」超標。台中市環保局已收到台電陳述意見，他們提出中火一到四號減產10％的改善計畫。圖／台中市環保局提供
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台電超標台中市

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