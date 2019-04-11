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空汙大戰！綠批環局垃圾車噴黑煙？中市：符合排放標準

2019-04-11 12:05聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台中市環保局大動作稽查台中火力電廠，還揚言要中火1-4號機組停止運轉。台中市議會民進黨團今開記者會，批評台中市環保局編列69萬元追加預算，要拆除93輛垃圾車的濾煙器，質疑市府花錢拆濾煙器「噴黑煙」。台中市環保局表示，該批濾煙器已達報廢年限，拆除後會裝新的上去，所有垃圾車都符合排放標準。

台中空汙大戰延燒，環保局發現中火除排放空汙，連發電廢水的硝酸鹽氮也超標，揚言要開罰千萬、甚至不排除要求停機，限期台電今傍晚前提出陳述意見。民進黨團批市府只顧與中央對抗，卻不管制其他汙染源，只會說不會做。

民進黨團總召李天生說，市府送追加減預算案，黨團發現環保局追加69萬元，要拆除垃圾車濾煙器，從98年起陸續加裝濾煙器，總共花了1560萬元，現在卻要編預算拆除？也沒看到其他預算要再裝上去？讓人匪夷所思。

議員林德宇說，盧秀燕說改善空汙先公後私、先大後小，她應該先管管環保局的垃圾車，不要只會砲打中央，卻放水排黑煙的垃圾車，市府寧可對抗中央、打擊中火，卻不改善民生問題。

議員邱素貞說，市府拆除濾煙器，對空氣品質造成衝擊，令人憂心，希望提出完善配套措施，不要讓老舊柴油車排放黑煙，她也提議公務車應改用電動車，從市政府以身作則，以達到有效減碳目標。

台中市環保局長吳志超說，垃圾車濾煙器已達報廢年限，拆除後會再裝設環保署補助的租賃濾煙器，不會放任排放黑煙或超標。

環保局強調，台中市垃圾車共1300多輛，屬於第3期柴油車排放標準的有93輛，其中36輛已達報廢年限，其餘57輛會先拆除濾煙器，在申請環保署的補助，加裝新的濾煙器。

台中市議會民進黨團批評，台中市垃圾車拆濾煙器，放任排放黑煙，讓人匪夷所思。台中市...
台中市議會民進黨團批評，台中市垃圾車拆濾煙器，放任排放黑煙，讓人匪夷所思。台中市環保局表示，濾煙器已屆使用年限，拆除後會再裝新的。記者洪敬浤／攝影
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台中市議會民進黨團批評，台中市垃圾車拆濾煙器，放任排放黑煙，讓人匪夷所思。台中市...
台中市議會民進黨團批評，台中市垃圾車拆濾煙器，放任排放黑煙，讓人匪夷所思。台中市環保局表示，濾煙器已屆使用年限，拆除後會再裝新的。圖／台中市新聞局提供
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垃圾車台中市民進黨

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