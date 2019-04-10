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呂秋遠解讀政治：看敵人支持誰就知道誰不是朋友

2019-04-10 14:17聯合報 記者楊德宜╱即時報導

呂秋遠。圖擷自呂秋遠臉書
呂秋遠。圖擷自呂秋遠臉書
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律師呂秋遠臉書表示，政治可以看得出許多的人性黑暗面，尤其是最近的政治，簡直讓人充分理解一個成語：「趁火打劫」四個字的意義。

他分享他的觀察心得：

1.即便「有事鍾無豔、無事夏迎春」，往往很多人記恨的是做事的鍾無豔，支持的是無事的夏迎春。

2.當有人說要進行君子之爭，很多時候是因為他害怕自己是小人。

3.當你的對手稱讚你，不要太開心，他可能只是要麻痺你。

4.不要相信你的同事、下屬或朋友，「永遠支持你」這種鬼話，他只是還沒能力扳倒你，而在等你跌倒，讓你笑到最後一秒為止，才發現自己胸口插了一把刀子。

5.朋友跟你說，你要是出來創業，我一定支持你，通常在你創業以後，他就會消失。

6.敵人的朋友就是敵人，所以看敵人支持誰，就會知道誰不是朋友。

7.有些人，在當你同事或下屬的時候，對你唯命是從，從不提供意見，但是出事以後，一切都推到你身上，就像他從來都不是你同事一樣。

8.很多人說你好，不見得是你真的好，而是因為你比較好搞。

9.有些人討厭你，不是因為你的能力，而是因為你的性別。

10.如果這是我不能躲閃的結局，我只要求給我好一點的候選人。至少讓我擁有完美的結局，至少讓我感覺，有另一人，足以匹配我的選票。

呂秋遠
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