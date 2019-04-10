親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜赴美訪問
藍綠布局拚立委
台灣關係法40年
政治
軍事
綜合

2019台北米其林完整名單／24家餐廳入榜 頤宮蟬聯奪三星

鯉魚王的天價商機：「日本錦鯉」為何掀起爆買旋風？

影／中火水汙染超標停工 張子敬：地方政府權責

2019-04-10 11:25聯合報系攝影中心 記者杜建重╱即時報導

台中火力發電廠燃煤發電引發爭議，根據顯示，中火不僅空汙嚴重，連電廠廢水汙染也超標達兩倍之多，台中市政府對此開罰千萬，並勒令中火一至四號機停工。

環保署署長張子敬今天上午在立院針對地方焚化廠升級整備執行情形進行專案報告，在會前受訪時，針對台中市府勒令中火停工一事表示，有關汙染的管制是地方政府的權責，相關的處罰都有一定的準則，地方可以依法來處理；至於水汙染的超標情況是否達停工程度，張子敬不願多表示看法，僅對此這些地方政府都可依權責決定。

環保署署長張子敬(左)今天上午在立院針對地方焚化廠升級整備執行情形進行專案報告。...
環保署署長張子敬(左)今天上午在立院針對地方焚化廠升級整備執行情形進行專案報告。記者杜建重／攝影
分享
台中火力發電廠燃煤發電引發爭議，台中市政府對此開罰千萬，並勒令中火一至四號機停工...
台中火力發電廠燃煤發電引發爭議，台中市政府對此開罰千萬，並勒令中火一至四號機停工。環保署署長張子敬今天上午在會前受訪時對此表示，地方政府可依權責決定。記者杜建重／攝影
分享

台中市超標火力發電廠
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

不僅空汙更爆水汙 中市府擬勒令中火1~4機組停工

2019-04-10 00:38

新聞眼／政府放任中火 執法標準在哪？

2019-04-09 23:56

身分證沒國旗？ 賴士葆：將提案修戶籍法51條

2019-04-10 11:29

林佳龍證實 普悠瑪案台鐵2名前局長加重懲處

2019-04-10 11:07

社會住宅生育率高於全國 兩年誕生20名寶寶

2019-04-10 09:57

六輕空汙 法扶專案助居民求償

2019-04-09 23:56

台電：中火遭罰後 都有完成改善

2019-04-09 23:56

退休公務員赴陸能否續領退休金？銓敘部報你知

2019-04-09 22:00

調解機師勞資糾紛不力 監委促交通部勞動部改進

2019-04-09 20:19

核二廠用過核燃料乾貯計畫 環差初審過關

2019-04-09 19:46

又有9項物質列毒品管制 法務部將修毒品罪附表

2019-04-09 19:16

國民黨也PO「粉專被買截圖」指大家想太多 被網友酸好假

2019-04-09 16:45

警察人事第4波 77名高階警官異動

2019-04-09 16:37

【重磅快評】學者從政惡例 陳吉仲把專業變政治遮羞布

2019-04-09 16:28

年改效應退休警察遽減 警署撥補警力嘉縣財政困難暫緩

2019-04-09 15:19

廢核再生公投第二階段連署

2019-04-09 14:30

台日本週再開會 協商漁業協議水域作業規則

2019-04-09 14:05

LSE將開會討論藝術品爭議 外交部籲勿矮化台灣

2019-04-09 13:07

542萬戶受益少繳稅 陳其邁拍片喊「不讓你稅」

2019-04-09 12:31

影／廢核再生公投二階段連署起跑 目標8月底達30萬

2019-04-09 12:10

影／廢核再生公投連署起跑

2019-04-09 11:06

向六輕空汙宣戰！ 法扶開辦專案無須審查資力

2019-04-09 10:55

打造育兒產業鏈 從擴大公托公幼普及率開始

2019-04-09 09:44

記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表

2019-04-08 14:28

劣質出版商「奧步」全揭露！學者自保靠這4招

2019-04-08 11:30

捷運環狀線大坪林站至板新站 車站間人行道優化工程動土祈福典禮

2019-04-03 14:48
看更多

熱門文章

王丹質疑韓國瑜演講唬爛？ 高市府出示邀請函打臉

2019-04-10 00:52

女儀隊長盼加入陸戰儀隊 陸戰隊：仍在研議樂觀其成

2019-04-09 14:40

蔡賴分別開記者會談初選後 段宜康「心痛到說不出話」

2019-04-09 18:50

民進黨不了解賴清德 沈富雄：第一天出手就起手無回了

2019-04-09 12:56

王丹酸韓國瑜「唬爛吹牛被揭穿也不是第一次」

2019-04-10 08:16

韓國瑜訪哈佛 戈迪溫：韓對兩岸關係看法最受關注

2019-04-10 03:16

蔡英文脫黨參選？ 賴清德：要再查證

2019-04-09 22:12

蔡正元：如果黨主席不是吳敦義 韓國瑜有2020嗎？

2019-04-09 14:38

影／以「獅子搏兔」比喻美國行 韓國瑜啟程訪美

2019-04-09 23:10

傳美遲售台F-16V？ 孫大千：民進黨癡心換川普政府絕情

2019-04-10 08:15

與館長談統獨 賴清德：統一就像斯斯有兩種

2019-04-09 23:09

不一樣的保外就醫 阿扁系列生活照網友羨慕了

2019-04-10 09:04

總統府內談黨內總統初選 蔡英文：怯戰不是我的風格

2019-04-09 11:57

賴清德：如果我贏初選 希望蔡總統也能支持我

2019-04-09 15:23

現任優先？ 扁：蔡總統講得不是那麼清楚但大家都聽懂

2019-04-10 04:52

蘇起與韓國瑜見面 稱讚韓九二共識「講得很好」

2019-04-09 16:54

【重磅快評】蔡英文不怯戰可合作 賴清德必然領教過

2019-04-09 18:34

蔡正元：邵子平當然沒有門 那像蘇貞昌家門那麼多！

2019-04-09 22:41

不僅空汙更爆水汙 中市府擬勒令中火1~4機組停工

2019-04-10 00:38

影／韓國瑜對上桌球奧運國手還會殺球 莊智淵：還不錯

2019-04-09 13:11

民進黨總統初選已結束？謝龍介：從阿扁的態度就能看出

2019-04-09 11:46

韓國瑜訪美伴手禮 選了這5樣

2019-04-09 21:27

【重磅快評】學者從政惡例 陳吉仲把專業變政治遮羞布

2019-04-09 16:28

回應蔡英文開記者會 柯文哲：慶幸我不是民進黨的

2019-04-09 12:29

蔡英文怕初選傷筋動骨？想當年蘇謝大戰血肉橫飛…

2019-04-10 08:00

陳水扁自拍照清晰紅潤 名嘴酸「最強防震手機」

2019-04-09 21:37

誰在捍衛中華民國？ 賴清德：是主張獨立的人

2019-04-10 00:28

爆料買帳號與韓國瑜有關 爆料者反被抓包帳號疑是買的

2019-04-09 12:28

館長犀利提問 賴清德：跟出拳一樣「又快又有力道」

2019-04-09 22:01

怕生變不公布訪美行程 韓國瑜：連去大學演講都有雜音

2019-04-09 13:29

林濁水：賴清德的義無反顧本色 根本是創黨黨員

2019-04-10 08:24

邵子平遭除籍 白色恐怖二代為他抱屈：時代悲劇誰體諒？

2019-04-09 13:56

宋楚瑜宣布 親民黨秘書長由李鴻鈞接任

2019-04-09 18:37

與館長談特赦扁 賴清德：阿扁不該去政治場合

2019-04-09 21:02

新聞眼／政府放任中火 執法標準在哪？

2019-04-09 23:56

蔡賴終須一戰？卓榮泰這些舉措成了英系的箭靶﻿

2019-04-09 12:01

韓國瑜、蕭美琴訪美行程比一比 網友：怎麼差這麼多

2019-04-10 10:25

影／蔡賴爲初選互槓 蔡問賴：是要誰退？還是要合作？

2019-04-09 17:25

蔡總統考慮離開民進黨？總統府澄清無此事

2019-04-09 21:27

影／邵子平領對岸身分證想要健保 蘇貞昌：門都沒有

2019-04-09 17:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top