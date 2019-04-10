影／中火水汙染超標停工 張子敬：地方政府權責

2019-04-10 11:25 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 杜建重 ╱即時報導



台中火力發電廠燃煤發電引發爭議，根據顯示，中火不僅空汙嚴重，連電廠廢水汙染也超標達兩倍之多，台中市政府對此開罰千萬，並勒令中火一至四號機停工。