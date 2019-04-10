影／中火水汙染超標停工 張子敬：地方政府權責

相關新聞
不僅空汙更爆水汙 中市府擬勒令中火1~4機組停工2019-04-10 00:38
新聞眼／政府放任中火 執法標準在哪？2019-04-09 23:56
身分證沒國旗？ 賴士葆：將提案修戶籍法51條2019-04-10 11:29
林佳龍證實 普悠瑪案台鐵2名前局長加重懲處2019-04-10 11:07
社會住宅生育率高於全國 兩年誕生20名寶寶2019-04-10 09:57
六輕空汙 法扶專案助居民求償2019-04-09 23:56
台電：中火遭罰後 都有完成改善2019-04-09 23:56
退休公務員赴陸能否續領退休金？銓敘部報你知2019-04-09 22:00
調解機師勞資糾紛不力 監委促交通部勞動部改進2019-04-09 20:19
核二廠用過核燃料乾貯計畫 環差初審過關2019-04-09 19:46
又有9項物質列毒品管制 法務部將修毒品罪附表2019-04-09 19:16
國民黨也PO「粉專被買截圖」指大家想太多 被網友酸好假2019-04-09 16:45
警察人事第4波 77名高階警官異動2019-04-09 16:37
【重磅快評】學者從政惡例 陳吉仲把專業變政治遮羞布2019-04-09 16:28
年改效應退休警察遽減 警署撥補警力嘉縣財政困難暫緩2019-04-09 15:19
廢核再生公投第二階段連署2019-04-09 14:30
台日本週再開會 協商漁業協議水域作業規則2019-04-09 14:05
LSE將開會討論藝術品爭議 外交部籲勿矮化台灣2019-04-09 13:07
542萬戶受益少繳稅 陳其邁拍片喊「不讓你稅」2019-04-09 12:31
影／廢核再生公投二階段連署起跑 目標8月底達30萬2019-04-09 12:10
影／廢核再生公投連署起跑2019-04-09 11:06
向六輕空汙宣戰！ 法扶開辦專案無須審查資力2019-04-09 10:55
打造育兒產業鏈 從擴大公托公幼普及率開始2019-04-09 09:44
記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表2019-04-08 14:28
劣質出版商「奧步」全揭露！學者自保靠這4招2019-04-08 11:30
捷運環狀線大坪林站至板新站 車站間人行道優化工程動土祈福典禮2019-04-03 14:48
熱門文章
王丹質疑韓國瑜演講唬爛？ 高市府出示邀請函打臉2019-04-10 00:52
女儀隊長盼加入陸戰儀隊 陸戰隊：仍在研議樂觀其成2019-04-09 14:40
蔡賴分別開記者會談初選後 段宜康「心痛到說不出話」2019-04-09 18:50
民進黨不了解賴清德 沈富雄：第一天出手就起手無回了2019-04-09 12:56
王丹酸韓國瑜「唬爛吹牛被揭穿也不是第一次」2019-04-10 08:16
韓國瑜訪哈佛 戈迪溫：韓對兩岸關係看法最受關注2019-04-10 03:16
蔡英文脫黨參選？ 賴清德：要再查證2019-04-09 22:12
蔡正元：如果黨主席不是吳敦義 韓國瑜有2020嗎？2019-04-09 14:38
影／以「獅子搏兔」比喻美國行 韓國瑜啟程訪美2019-04-09 23:10
傳美遲售台F-16V？ 孫大千：民進黨癡心換川普政府絕情2019-04-10 08:15
與館長談統獨 賴清德：統一就像斯斯有兩種2019-04-09 23:09
不一樣的保外就醫 阿扁系列生活照網友羨慕了2019-04-10 09:04
總統府內談黨內總統初選 蔡英文：怯戰不是我的風格2019-04-09 11:57
賴清德：如果我贏初選 希望蔡總統也能支持我2019-04-09 15:23
現任優先？ 扁：蔡總統講得不是那麼清楚但大家都聽懂2019-04-10 04:52
蘇起與韓國瑜見面 稱讚韓九二共識「講得很好」2019-04-09 16:54
【重磅快評】蔡英文不怯戰可合作 賴清德必然領教過2019-04-09 18:34
蔡正元：邵子平當然沒有門 那像蘇貞昌家門那麼多！2019-04-09 22:41
不僅空汙更爆水汙 中市府擬勒令中火1~4機組停工2019-04-10 00:38
影／韓國瑜對上桌球奧運國手還會殺球 莊智淵：還不錯2019-04-09 13:11
民進黨總統初選已結束？謝龍介：從阿扁的態度就能看出2019-04-09 11:46
韓國瑜訪美伴手禮 選了這5樣2019-04-09 21:27
【重磅快評】學者從政惡例 陳吉仲把專業變政治遮羞布2019-04-09 16:28
回應蔡英文開記者會 柯文哲：慶幸我不是民進黨的2019-04-09 12:29
蔡英文怕初選傷筋動骨？想當年蘇謝大戰血肉橫飛…2019-04-10 08:00
陳水扁自拍照清晰紅潤 名嘴酸「最強防震手機」2019-04-09 21:37
誰在捍衛中華民國？ 賴清德：是主張獨立的人2019-04-10 00:28
爆料買帳號與韓國瑜有關 爆料者反被抓包帳號疑是買的2019-04-09 12:28
館長犀利提問 賴清德：跟出拳一樣「又快又有力道」2019-04-09 22:01
怕生變不公布訪美行程 韓國瑜：連去大學演講都有雜音2019-04-09 13:29
林濁水：賴清德的義無反顧本色 根本是創黨黨員2019-04-10 08:24
邵子平遭除籍 白色恐怖二代為他抱屈：時代悲劇誰體諒？2019-04-09 13:56
宋楚瑜宣布 親民黨秘書長由李鴻鈞接任2019-04-09 18:37
與館長談特赦扁 賴清德：阿扁不該去政治場合2019-04-09 21:02
新聞眼／政府放任中火 執法標準在哪？2019-04-09 23:56
蔡賴終須一戰？卓榮泰這些舉措成了英系的箭靶2019-04-09 12:01
韓國瑜、蕭美琴訪美行程比一比 網友：怎麼差這麼多2019-04-10 10:25
影／蔡賴爲初選互槓 蔡問賴：是要誰退？還是要合作？2019-04-09 17:25
蔡總統考慮離開民進黨？總統府澄清無此事2019-04-09 21:27
影／邵子平領對岸身分證想要健保 蘇貞昌：門都沒有2019-04-09 17:18
留言