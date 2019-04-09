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【重磅快評】學者從政惡例 陳吉仲把專業變政治遮羞布

2019-04-09 16:28聯合報 主筆室

農委會主委陳吉仲槓上高雄市長韓國瑜早非新聞，尤其在韓國瑜訪陸拿回了50多億的訂單與MOU，蔡政府上下全力抹紅，農委會當然不能置身度外。近來ㄧ段在網路被瘋傳立委高金素梅質詢陳吉仲的視頻，卻完全展現了政務官被意識型態掩蓋專業的真實面貌。

上周立院經濟委員會要求農委會就「中南部地區及原住民族地區之農漁業相關產品其海外展銷及通路建置情況等」事項進行報告。沒想到，陳吉仲隻字未提原住民，文不對題還不打緊，通篇竟只圍繞著「政治採購」打轉，被高金素梅譏諷以為來報告的人是陸委會主委，更以「只有理論，沒有實踐，臉色蒼白」12字箴言形容陳吉仲。

陳吉仲若只是空談理論卻誤入政治叢林的蛋頭學者也就罷了，但更可議的是，他卻是惡意扭曲理論，藉以打韓。在這篇簡報中，陳吉仲引用了諾貝爾經濟學獎得主史迪格里茲（Joseph E. Stiglitz），對於自由貿易協議的觀點：第一、任何貿易協議必須是對等的。第二，貿易協議不應把商業利益放在國家利益之上。最後，談判過程必須透明化。陳吉仲最後的結語是，所有農產品市場的協約及MOU也希望照這三點原則，明顯衝著韓國瑜而來。

上述論點在2014年討論服貿簽訂期間，被反服貿的人士大量引用，身為反服貿大員的陳吉仲居然在5年後又拿出來在國會殿堂大書特書ㄧ番。

不過，Joseph E. Stiglitz談論的原則是針對國與國之間簽訂的單邊自由貿易協定如FAT，或是多邊貿易協定如TPCPP等協議在簽約前，所提出的談判原則。因爲自由貿易可能產生雙邊不對等的關係，且可能會因大企業或跨國集團利益而犧牲農民或造成文化入侵，因此在90年代，法國在談判加入GATT時便首先提出「文化例外」的概念，也就是有些項目還是需要保護，而非完全都可以自由化，確保該國的文化不會因爲開放自由貿易受到衝擊。

然而，高雄地方農會與對岸簽訂的採購合約，跟國與國之間的自由貿易協定，就像小鳥與森林，是屬性、規模與層次都天差地遠的兩個課題；陳吉仲拿農產品外銷個案類比國際自由貿易協定，不但不倫不類，恐怕還居心叵測。

試問，將風調雨順而生產過剩的農產品外銷大陸，犠牲了誰的利益？遑論上綱至國家利益，唯一會犧牲的恐怕只有民進黨的選票而已。從陳吉仲在立法院的這篇報告，只是讓外界看穿他的專業早已被意識型態掩蓋，淪為打擊政治異己的遮羞布罷了。

農委會連續兩年花費巨資在網路上「打假」，但陳吉仲這種刻意混淆的障眼法，難道不就是他們口中用假議題帶風向的典型操作手法嗎？但當天在場的藍委竟無人發現陳吉仲這充滿政治意圖的謬誤引用，當場指正並予以回擊。這才是這件事最可悲之處。

立委高金素梅質詢陳吉仲的影片近來在網路被瘋傳。取自高金素梅臉書
立委高金素梅質詢陳吉仲的影片近來在網路被瘋傳。取自高金素梅臉書
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陳吉仲自由貿易韓國瑜
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