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國民黨也PO「粉專被買截圖」指大家想太多 被網友酸好假

2019-04-09 16:45聯合新聞網 綜合報導

國民黨在臉書上指稱，傳言根本是大家想太多，並上傳一張被私訊想購買國民黨粉專的截圖...
國民黨在臉書上指稱，傳言根本是大家想太多，並上傳一張被私訊想購買國民黨粉專的截圖。圖擷自／《中國國民黨KMT》
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最近臉書上有許多粉絲專頁表示，竟然在相近的時間點被私訊「想買粉專」，且買家帳號都是新辦的假帳號，因此被大量網友猜測，是中國大陸的網軍意圖要收購台灣的粉絲專頁，藉此協助宣傳統一思想。而此波「大陸網軍買粉專」的傳聞越滾越大，國民黨也在臉書上指稱，這個傳言根本沒有證據，認為是大家想太多「看到黑影就開槍」，並上傳一張被私訊想購買國民黨粉專的截圖。

臉書粉絲專頁《中國國民黨KMT》表示，只要掌握2個訣竅，人人都可以說自己的帳號要被大陸網軍收購，分別是人頭帳號和妄想頭腦。國民黨認為，從頭到尾這個傳言都沒有證據，只有「疑似」、「假設」跟「人頭帳號」，因此「只要有一個人頭帳號，人人都可以說自己的粉專將要被賣了」、「只要有一個妄想頭腦，人人都可以說要買帳號的是中共網軍」，抨擊流言「買了國民黨粉專，說民進黨好棒棒，難道國民黨粉絲就變民進黨粉絲了？」文末還呼籲，若是真的有紅色力量滲透問題，建議國安單位著手調查，千萬不要只是空口說白話，如此才能還民眾一個安心的網路空間！

不過文章發出後，卻引來許多網友留言，納悶「購買粉專這件事情到底是真是假，確實有其可議之處，不過到底關國民黨什麼事，為什麼要幫忙澄清」、「還是你們的粉專也被買了」，除此之外，文中附上的對話截圖也被網友懷疑是假的「這P得也太爛，messenger右下角不會有寄件人頭貼」。

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