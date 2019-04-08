收入大減 街頭藝人從街頭消失

2019-04-08 23:44 聯合報 都會社會中心記者／連線報導



新竹縣內灣老街人潮多，街頭表演申請搶破頭。 記者張雅婷／攝影 分享 facebook

縣市政府推動街頭藝人考照，試圖營造異國街頭藝文風情，但近年街頭藝人收入大不如前，甚至從街頭消失；聯合報調查發現，不景氣、同行競爭、打賞不盛行都是主因。

「越來越多退休校長、老師、醫師加入街頭藝人行列，他們大多是秀個人才藝，衝擊以此維生的藝人。」雲林縣街頭藝人協會理事長賴宏海說，除了競爭，國內街頭演出僅一成五觀賞者會打賞，讓街頭藝人維生更加困難。

演奏半天打賞幾十元

高雄街頭藝人「陶氣貓」是陶笛雙人組，街頭演出十多年，先後考取台北、新北、高雄等縣市街頭藝人證。「陶氣貓」說，光景好時，平日也會出門演出，觀眾一打賞就是千元，如今只有周末假日才出動，有時演奏半天打賞幾十元。

高雄市一年舉辦兩次街頭藝人認證考試，表演者必須直接面對群眾。 圖／高雄市文化局提供 分享 facebook

擅長扯鈴與雜技的街頭藝人卓家宏是總統盃扯鈴冠軍，有西班牙國際馬戲團藝術節金獎頭銜，當過周杰倫演唱會的扯鈴老師。他說，六、七年前在台北市信義區演出三小時進帳七千元，「現在根本不可能」。

自彈自唱的劉小凱也說，這兩年收入明顯減少，以前聽眾出手動輒五百、一千，現在以百元鈔居多。他說，有同行轉到大陸城市的民歌餐廳駐唱求個穩定。

有人只在假日時兼差

也是吉他彈唱的洪揚固定在國道新營休息站表演，他說，這一年來收入大減三到四成，所幸平常在電子業上班，假日才兼差當街頭藝人，「如果專職做這行，可能會餓死。」

「街頭藝人市場已走下坡。」十年街頭藝人資歷的魔術師「魔神喬治」說，街頭表演不景氣已好幾年，收入一年比一年慘，他全台跑透透，北部除一○一周邊、西門町或淡水漁人碼頭等景點有觀光人潮影響較小，其他縣市景點人潮都少了。「魔神喬治」已不太跑街頭，改接商演。

雲林縣每兩年發出兩百張街頭藝人證，上街演出比率約兩成，但受不景氣、競爭多、申請演出不易等影響，演出場次明顯減少。屏東街頭藝人證約發出四百多，當地打賞風氣不盛，街頭藝人多靠商演過日子。

台東街頭藝人小武說，國人對打賞還不太習慣，縣府提供十六處表演區有些必須繳費，一天最多二五○元，造成表演者壓力。