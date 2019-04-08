親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣關係法40年
2020誰來選總統
百里侯就職百天
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

旅日變貴！日本中部國際機場 9月起加收保安服務費

網軍開價70萬買粉專 稱：一個粉絲2塊錢是行情

2019-04-08 21:40聯合新聞網 綜合報導

大陸網軍有意收購「眼球中央電視台」的粉絲專頁，更提出「一個粉絲2塊錢」的行情。圖...
大陸網軍有意收購「眼球中央電視台」的粉絲專頁，更提出「一個粉絲2塊錢」的行情。圖片擷自／眼球中央電視台臉書粉專
分享

近日中國大陸網軍動作頻繁，不僅有意大舉收購臉書粉絲專頁，甚至公開應徵「支持兩岸統一」的網紅，協助宣傳統一思想。今（8）日，以「中華民國官媒」自稱的「眼球中央電視台」也收到私訊，中國網軍有意以70萬元的價格收購粉專，但遭到拒絕。

臉書粉專「眼球中央電視台」今日貼出一張對話紀錄的照片，並在文中透露，「終於！咱們正統官媒也盼到了想收購粉專的大大了」。由對話紀錄可見，一名疑似大陸網軍的網友，以「推廣教育及文化」為由，有意高價收購「眼球中央電視台」的粉絲專頁。

接到訊息後，粉專的小編立刻回應「有意願」，更稱「以中華民國人口十四萬萬為價格好了，尾數捨去，取整數14億台幣作為優待」，希望買家可以為了「中華民國統一大業奮鬥」，但開出的價碼立刻遭到拒絕，對方表示「一個粉絲2塊錢，是一般的行情」，只願意以70萬元的價格購買。

小編也回覆，「我們曾受中華民國總統支持，受眾是全世界的中華兒女，影響力遍及全球華人世界，70萬元實在是太虧待我們了」。隨後他們也在貼文中寫道，「只可惜開出的價格無法對得起全球十四萬萬中華兒女的愛國心，我們感到相當失望。接下來只好繼續壓榨血汗的央視員工，以求反共復國的那天儘早來到」。

事後，粉絲專頁的小編也發現，這名疑似大陸網軍的網友不僅帳號是新創的，甚至在傳訊息前一刻，才幫「眼球中央電視台」的粉專按讚，讓小編不禁留言狠酸，「真沒禮貌」。而網友看見貼文後，也紛紛留言表示不滿，「我才值兩塊錢嗎！」、「我的讚，連茶葉蛋都買不起」、「我說在座的各位都只值2元」。

臉書網軍
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

台灣原住民文學瑰寶黃貴潮 7日辭世

2019-04-08 20:39

福七即將運往美國發射 太空中心14日歡送

2019-04-08 20:04

廢紙廢塑膠大量進口 監委促請主管機關改進

2019-04-08 14:53

記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表

2019-04-08 14:28

救大潭藻礁 立委要求政府依法行政

2019-04-08 13:55

大潭藻礁天然氣接收站施工 保育問題地方中央互踢皮球

2019-04-08 13:24

珍貴藻礁恐將開挖 環團籲暫緩行動

2019-04-08 13:17

世界動物衛生組織召開非洲豬瘟專家會議 我國未受邀

2019-04-08 12:58

「南農中心」遭爆收購粉專？執行長怒：假新聞已提告

2019-04-08 12:57

劣質出版商「奧步」全揭露！學者自保靠這4招

2019-04-08 11:30

軌道驗證中心改名 交部將制定全國鐵路網上位計畫

2019-04-08 10:42

公投是獨裁者和煽動者的工具？台灣需要嗎？

2019-04-08 10:15

交通部政次證實 普悠瑪案行政懲處擴大至30人

2019-04-08 09:38

「Power on」能源桌遊獲「最佳台灣原創遊戲獎」

2019-04-08 05:55

言論自由日 50個學生團體籲：警覺新聞背後的中國因素

2019-04-07 17:52

捷運環狀線大坪林站至板新站 車站間人行道優化工程動土祈福典禮

2019-04-03 14:48
看更多

熱門文章

看到韓國瑜發威 許淑華透露其實當初並不看好他

2019-04-07 21:47

蔡英文、韓國瑜鎮瀾宮比人氣 空拍圖揭秘網友論戰

2019-04-08 11:38

記者換跑道改當發言人 竟直言老闆「有點白目」...

2019-04-08 09:00

大甲媽起駕 政壇大咖都來了！獨缺馬英九的原因是

2019-04-08 10:36

王浩宇批韓讓高雄產業變更差 反被酸：不懂經濟

2019-04-08 08:59

我農產品貿易太依賴陸？孫大千：陳吉仲不要當阻力

2019-04-08 08:12

王浩宇又批韓國瑜 王淺秋回擊：他是靠韓流發財的人！

2019-04-08 13:03

眼紅韓流？民進黨撒「網」反撲 全變蘇蔡複製人

2019-04-08 08:00

學者預言：韓國瑜若不選2020 「韓流熱」馬上退

2019-04-07 22:23

國民黨新北黨部誤傳李嘉進參選5選區立委 引發虛驚

2019-04-08 11:22

【重磅快評】花媽緊咬張琍敏！驚覺原來蛇鼠不只一窩

2019-04-08 18:36

王金平被問徵召韓國瑜會接受嗎 他只有這個答案

2019-04-08 10:49

林濁水評蔡英文：謎樣總統領導謎樣團隊

2019-04-08 09:18

賴清德再提參與初選三不變 態度趨強硬

2019-04-08 00:26

說大甲媽人潮是國民黨動員？蔡英文：這是假訊息

2019-04-08 12:24

蔡英文賴清德見面了 今天下午談一個多小時

2019-04-08 19:16

4場會面生變 國民黨總統初選作業暫緩

2019-04-08 00:57

綠總統初選協調 可能打延長賽

2019-04-08 00:18

【重磅快評】對岸紅衛兵遠去 此岸「綠衛兵」卻興起？

2019-04-08 09:42

日本一吋吋都想要回去 馬英九談護漁批政府「哪有爭主權」

2019-04-08 17:03

影／吳子嘉批蔡英文為求初選勝出 被新潮流予取予求

2019-04-08 15:04

憶與美政府交涉 程建人：亞太助卿腳翹桌與我談判

2019-04-07 22:28

台灣關係法40年／斷交護產大戰 雙橡園國寶竟被調包

2019-04-08 00:11

影／出國沒日沒夜 韓冰：老爸像活在魚缸內大家都看得到

2019-04-08 16:37

大甲媽政治人物網路聲量 韓國瑜又樂勝

2019-04-08 12:35

媽媽留言憂孩子上戰場 蔡英文：請妳別擔心

2019-04-08 15:23

談總統初選 侯友宜：多減少對立、衝突和算計

2019-04-08 11:47

韓粉狂吼「選總統」韓國瑜：喊3聲就好

2019-04-08 00:11

新北4現任綠委 「要避免倒在初選」

2019-04-07 23:53

推動台灣關係法立法 商界六壯士成無名英雄

2019-04-07 23:42

高雄經濟狀況甚至比過去更差？高雄有話說

2019-04-08 12:19

榮民捐款傳奇 他廿年前留下1600萬鉅款要幫助國防

2019-04-08 19:37

王浩宇要韓國瑜專心市政 黃敬平：只挑對高雄不利去嘴

2019-04-08 15:55

要選總統嗎？柯文哲：內心有答案，謝謝大家陪我一起走

2019-04-08 12:11

影／批韓國瑜經濟表現差 王浩宇：桃園表現比較好

2019-04-08 11:43

蔡英文：推動改革 不是浪費四年的領導人

2019-04-07 23:56

嗆陳菊有弊案 張琍敏道歉：蛇鼠一窩非我所寫

2019-04-08 12:03

陳長文拱郭台銘選總統？網友：如果民調贏韓國瑜就會選

2019-04-08 15:34

徵召韓國瑜解決爭議？ 韓國瑜：他們三個先去討論

2019-04-08 16:58

綠委建議重組S-2T機隊執行海峽中線海監任務

2019-04-08 11:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top