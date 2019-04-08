網軍開價70萬買粉專 稱：一個粉絲2塊錢是行情

2019-04-08 21:40 聯合新聞網 綜合報導



大陸網軍有意收購「眼球中央電視台」的粉絲專頁，更提出「一個粉絲2塊錢」的行情。圖片擷自／ 眼球中央電視台臉書粉專 分享 facebook

近日中國大陸網軍動作頻繁，不僅有意大舉收購臉書粉絲專頁，甚至公開應徵「支持兩岸統一」的網紅，協助宣傳統一思想。今（8）日，以「中華民國官媒」自稱的「眼球中央電視台」也收到私訊，中國網軍有意以70萬元的價格收購粉專，但遭到拒絕。

臉書粉專「眼球中央電視台」今日貼出一張對話紀錄的照片，並在文中透露，「終於！咱們正統官媒也盼到了想收購粉專的大大了」。由對話紀錄可見，一名疑似大陸網軍的網友，以「推廣教育及文化」為由，有意高價收購「眼球中央電視台」的粉絲專頁。

接到訊息後，粉專的小編立刻回應「有意願」，更稱「以中華民國人口十四萬萬為價格好了，尾數捨去，取整數14億台幣作為優待」，希望買家可以為了「中華民國統一大業奮鬥」，但開出的價碼立刻遭到拒絕，對方表示「一個粉絲2塊錢，是一般的行情」，只願意以70萬元的價格購買。

小編也回覆，「我們曾受中華民國總統支持，受眾是全世界的中華兒女，影響力遍及全球華人世界，70萬元實在是太虧待我們了」。隨後他們也在貼文中寫道，「只可惜開出的價格無法對得起全球十四萬萬中華兒女的愛國心，我們感到相當失望。接下來只好繼續壓榨血汗的央視員工，以求反共復國的那天儘早來到」。

事後，粉絲專頁的小編也發現，這名疑似大陸網軍的網友不僅帳號是新創的，甚至在傳訊息前一刻，才幫「眼球中央電視台」的粉專按讚，讓小編不禁留言狠酸，「真沒禮貌」。而網友看見貼文後，也紛紛留言表示不滿，「我才值兩塊錢嗎！」、「我的讚，連茶葉蛋都買不起」、「我說在座的各位都只值2元」。