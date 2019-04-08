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播出8年…「上班這黨事」驚傳收攤 明最後一次錄影

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大潭藻礁天然氣接收站施工 保育問題地方中央互踢皮球

2019-04-08 13:24聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

搶救大潭藻礁行動聯盟與國民黨立陳學聖今舉行記者會，指大潭藻礁面對中油施工在即，要求官方立即依法行事，限期啟動「大潭藻礁自然地景」審議。不過農委會表示，評估報告要6月才能出爐，陳學聖則建議地方政府在報告出爐前，別讓中油動工，但桃園市府回應，權責在中央，不在地方政府。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政指出，行政院長蘇貞昌在上月答覆陳學聖質詢關於大潭藻礁保育問題，蘇表示：「個人一輩子為這塊土地，也從不和財團勾結，本案如果一定要到院長，我一定站在台灣永續的角度，依法、依程序辦理」。既然蘇展現了對國家永續發展的大視野，現在正是公部門責無旁貸依法行政、啟動「大潭藻礁自然地景」審議的時候了。

陳學聖表示，文化資產保存法第110條，也就是所謂的「霸王條款」，當地方政府應該作為卻不作為而危害文化資產時，中央主管機關也就是農委會可代行處理，不需要召開審查委員會就能指定為暫定自然地景，給予審查機會。

中研院生物多樣性研究中心陳昭倫研究員指出，藍色任務國際保育組織及相關領域的科學家等，透過合議審查的結果推舉桃園大潭藻礁為「世界海洋保育希望熱點」，但這樣重要的成果仍無法引起政府的重視與行動。根據過往被藍色任務頒布希望熱點的生態系，通常就會被主管國家立即劃設為保護區，例如，英國亞松森島，保護面積高達44萬3千平方公里，為英國國土的兩倍大，「為什麼英國能，台灣就不能呢？」

台灣蠻野心足生態協會蔡雅瀅律師表示，蔡英文總統日前出訪帛琉時，曾公開表示要學習對方的優點，並肯定該國「劃設海洋保育區，系統性地復育海洋生態」的遠見。我們期待同樣的遠見，能在台灣實踐，在大潭藻礁海域被中油破壞之前，盡速劃設保護區，系統性地保護海洋生態。

農委會回應，海洋文化資產的保護為海洋委員會職掌。不過海委會反駁說，目前業務還未移轉完成，仍為農委會管理。農委會則表示，目前對於大潭藻礁的評估報告會在上半年完成

陳學聖詢問桃園市政府海洋管理處是否可以保證中油在報告出爐前不要動工，並暫定為自然地景，不要等破壞後再來審查。不過，海管處表示，這個權責不再地方政府。

陳學聖則要求農委會，如果海管處不做為，是否能在7天內請農委會來執行認定為暫定自然地景，不過農委會仍表示要等報告出爐。

搶救大潭藻礁行動聯盟與國民黨立陳學聖今舉行記者會，指大潭藻礁面對中油施工在即，要...
搶救大潭藻礁行動聯盟與國民黨立陳學聖今舉行記者會，指大潭藻礁面對中油施工在即，要求官方立即依法行事，限期啟動「大潭藻礁自然地景」審議。記者劉宛琳／攝影
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大潭藻礁農委會陳學聖
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