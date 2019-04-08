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播出8年…「上班這黨事」驚傳收攤 明最後一次錄影

好印象完全崩壞！ 10大世界第一 日本人看了都慚愧

珍貴藻礁恐將開挖 環團籲暫緩行動

2019-04-08 13:17台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

中油天然氣接收站案已過關，藻礁隨時會被破壞！搶救大潭藻礁行動聯盟8日與國民黨立委陳學聖召開記者會，呼籲農委會需依《文化資產保存法》第110條，在桃園市政府沒有作為下，將大潭藻礁暫定為「自然地景」，等農委會完整報告出爐再開協調會，評估大潭藻礁可否開發。

藻礁隨時會受破壞

農委會委託進行調查報告的中研院研究員陳昭倫表示，經研究後認為：大潭藻礁擁有最好的生態多樣性、保育條件比起已設立為保護區的觀新藻礁還好、藻礁除了生態，也會影響桃園的「海洋客家文化」，而且報告1月初送交國際知名海洋保育組織「藍色任務」後，也馬上獲指定為「保育希望熱點」。

陳昭倫說，該組織的報告具有全球影響力，也是國外政府參考的重要指標，只要設為希望熱點的區域，都會被設為自然保護區，但我國政府並沒有相關作為，他表示非常遺憾。

「怎麼稱讚人家保育海洋，卻要開發我們自己的藻礁？」台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅表示，蔡英文總統之前出訪帛琉等國時，曾表示希望學習他們在海洋保育的經驗，她希望主管機關先將暫定為自然地景，中油隨時可能動工，到時要保育就為時已晚。

部會互相推卸

不過，農委會林務局保育組簡任技正羅尤娟表示，去年底海巡署召開的會議已經提到，未來海洋相關的保育業務將移交至海洋委員會，農委會不是主管機關，無法適用《文資法》第110條；但列席的海洋委員會海洋生物保育組吳建勳科長反駁，在還沒正式修法前，自然地景主管機關仍為農委會。

因此，陳學聖呼籲農委會在7日內依照《文資法》第110條將大潭藻礁先暫設為「自然地景」，以防中油隨時動工，等農委會專家報告6月彙整完成時，再會同桃園市政府召開協調會，評估大潭藻礁開發可行性。

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農委會大潭藻礁中油
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