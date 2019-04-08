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4月國旅補助才上路 人頭遊客冒出頭網友籲喊卡

2019-04-08 00:08聯合報 記者王燕華╱即時報導

交通部觀光局春遊補助本月上路，不僅被觀光學者批振興觀光只靠補助治標不治本，且先前兩波暖冬遊補助，還出現合法民宿掩護非法民宿搶團客、當地人「住免費」或「人頭遊客」等亂象，有民眾在國發會公共政策網路參與平台提案要求暫停春遊補助，已進入附議階段。

觀光局副局長張錫聰回應，公共平台形成議案，無論是正反意見都樂意討論。他說，春遊補助構想是導引式補助，希望喚起民眾對國旅重視，搭配包含提升軟體品質、硬體建設等配套，讓業者留住旅客，地方也能藉此盤點旅遊資源、特色、產業發展，規畫適合的在地觀光活動。

低價搶接 再轉包非法民宿 

花蓮縣旅館公會理事長理事長陳義豐就說，有業者和非法民宿聯手，先以每房7、8百元低價搶接團客，再轉包非法民宿，該公會已向縣府陳情要求正視。另還有不肖業者收集民眾身分證浮報補助；還有業者打出「零住宿費」，結果卻是本地人來住。

花蓮市政府說，若查獲合法與非法合作、抬高房價等不合規定情事，將不予補助，未來也會拒絕讓該業者參加類似活動。

補藥難消化 將變毒藥

提案網友「Emma」指出，從暖冬遊到春遊補助，再三的補助讓人懷疑業者、民眾、甚至政府機關是否能消化這立意良善的「補藥」？從目前產生的種種亂象來看，希望政府機關深思補助政策的效益及影響。暫停春遊補助方案，扎根改善國內旅遊環境與形象後再啟動補助方案，邀請遊客體驗國旅新氣象，才是根本解決之道。

春遊補助不只各縣市補助經費有上限，且要求地方政府自提配套。春遊住宿補助5百元，是暖冬遊的一半，因此有觀光業者稱「半帖特效藥」，還有人擔心一再補助，最後旅客都要等到有補助才出去玩，「特效藥變毒藥」。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁說，既然要補助觀光，配套應更周延，要綜觀整個觀光產業鏈，包括旅宿業、旅行社、遊覽車業者、遊樂場等，找整體產業界一起談，而非只針對其中一塊。

詐領補助費 構成詐欺罪嫌

沒有住宿事實卻詐領國家旅遊補助費，已經構成詐欺事實。王姓警官指出，只要有人檢舉，就可以由政府主管機出面提告；就算沒有人提告，警方也可以報請檢察官主動偵辦；如果在申請補助過程中，有偽造相關住宿證明，還有可能牽涉偽造文書罪嫌，到時都會一併移送偵辦。

伯衡法律事務所長翁偉倫表示，民宿業者遊走在灰色地帶，「鑽漏洞」申請旅遊補助，業者在填寫、繳交相關的補助文書給公部門時，登載了不實事項用以申請政府的補助款項，已觸犯刑法216條行使偽造私文書罪和第339條詐欺罪。

翁偉倫指出，合法民宿業者疑似包庇非法業者，使旅客申請住在A民宿，實際上卻入住B民宿，行政機關應須實地查核，加派人力「電詢」住宿民眾，仔細詢問旅遊時下榻於何處？以作為發放補助款標準，杜絕業者相互包庇的惡質手段。

春遊補助上路，旅宿業者掛起布條攬客，盼能藉此提高住房率。記者王燕華／攝影
春遊補助上路，旅宿業者掛起布條攬客，盼能藉此提高住房率。記者王燕華／攝影
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兒童節連假不少親子到花蓮遊玩，但業者認為和春遊補助關係並不大。記者王燕華／翻攝
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