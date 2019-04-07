如何翻轉醫療？ 台大醫：20年買電花的5兆先顧健康

2019-04-07 23:13 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



3年前出版「翻轉醫療」的台大醫院前副院長王明鉅，他認為全民健保不應該等到人生病了才開始花錢治病，而是要花錢讓人不生病，但卻被凸槽餅都已經分好了，那來的錢為全民顧健康，王明鉅說，為了買電，台灣未來20年就要花掉5兆元，這筆錢應拿來顧健康。

王明鉅說，他從台大醫院副院長到竹東分院院長的這二年過程，才算開始理解台灣的健康醫療制度的真正問題。

全民健保開辦之後，大家全都陷在健保給付制度公不公平的討論，全都在爭著健保幾千億的大餅如何分配，大家也全都搞錯了。

他認為要翻轉台灣目前「醫界過勞」、「給付太低」，「醫療產業產值過低」的台灣健康醫療現況問題，該先弄清楚的重要觀念是，要「減少醫療耗用，而不是拚命減少醫療成本」。

要減少醫療耗用，要從減少醫療需求去努力。要減少醫療需求，就要在實質上有人為大家努力顧健康，以及制度上鼓勵節流讓大家少用到醫療資源，這兩方面來努力。

當然「有健康」比「有健保」更重要。所以台灣健康醫療資源的配置，不應該「只管醫療不管健康」，全民健保更不應該等到人生病了才開始花錢治病。全民健保更該作的是花錢讓人不生病。

王明鉅說，我們最該努力的是讓老人能一直保持健康，能一直遠離醫院。而不是天天等著老人生病了趕快送醫院。當這些觀念翻轉之後，就要改變台灣目前的健康醫療資源的配置與架構。

但曾經有人聽了他的演講，認為那是不可能的，因為全民健保的餅都已經分好了。沒有錢來作「為全民顧健康」的事。

王明鉅說，他本來也幾乎這麼想了，沒錢了，但現在看到光是為了離岸風電與廢核電，台灣全民就要多花上3兆元的電費，如果再算上繼續使用核電可以省下來的電費2兆元。一來一往，光是為了買電這件事，未來20年就將從台灣全體民眾的口袋中拿出的總金額高達5兆元。