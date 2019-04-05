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贈諾魯總統電木吉他 范志明製琴傳遞台灣美聲

2019-04-05 16:03中央社 台東縣5日電

總統蔡英文日前贈送諾魯總統瓦卡電木吉他「小美」，出自一位無師自通製琴師范志明之手，「小美」的木料來自莫拉克風災後漂流木，經過2次淬鍊，傳遞台灣最完美聲音。

總統蔡英文日前「海洋民主之旅」贈送諾魯總統瓦卡（H.E. Baron Divavesi Waqa）的電木吉他，是由阿美族藝術家范志明手工製作，取名「小美」。在製琴這條路上，范志明沒有拜師學藝，完全是無師自通，主要和他小時候家中經濟不好，想要什麼就得自己動手做。

談到製琴這條路，范志明說，國中2年級時參加電吉他表演，想起曾撿過一把只剩下琴頭的吉他，於是到工地找板模當琴箱，拿腳踏車的煞車線和尼龍繩當琴弦，配上功學社的拾音器，組成電吉他，竟然也可以上台表演。

但後來父親不贊成他走音樂這條路，希望他努力讀書，范志明一氣之下將這把半克難電吉他砸毀。看到破碎的吉他，他在心裡告訴自己「我要做第2把吉他」，而這個念頭直到30年後才實現。

范志明說，2011年在東海岸東河成立工作室，從事藝術創作和裝置藝術，當時後山歌手郭明龍有一把金曲歌手陳建年送的吉他，因「車禍」爛得不成形，找不到可以修理的琴師，拜託他幫忙。

范志明回憶說，當下看了吉他只能重新做，於是開始研究如何製琴，自己上網學，就這樣讓他摸索出他人生的第2把琴，也就是「小美」的第1代。為何取名「小美」，倒是沒有特別原因，這次送給諾魯總統的「小美」則是第7代，是他自創的電木吉他，結合電子琴和民謠吉他。

「小美」不僅是獨一無二的琴，它還經歷過生與死的淬鍊，然後浴火重生。原來「小美」是用10年前莫拉克風災後的漂流木製作，這些漂流木生長在深山的古樹、巨木，被洪水帶離山區，歷經巨石撞擊、洪水鉋削後流到大海，再漂回沙灘上。范志明將這些漂流木帶回家，賦予新生命。

抱持不砍樹、資源再利用的堅持，范志明說，經過浪濤洗禮的漂流木，搭配創新發明設計，同樣能擁有獨一無二的生命與靈魂，希望瓦卡總統會喜歡，因而讓這世界憑添更多美好樂章。

范志明形容，第7代「小美」的聲音清澈一如幽谷的泉聲；飽滿如巨浪翻滾、又似洪水咆嘯，「是一把有生命的琴」。

只不過，這把重生的「小美」，要送到國外時，又經歷了第2次驚滔駭浪，「差2小時，就無法送給諾魯總統」。

范志明和妻子邵惠琴說，在總統出訪前的10幾天才接獲外交部電話，但時間上根本趕不及，於是婉拒外交部邀約。但外交部一直請託「你們這把琴是漂流木，不砍樹，用音樂來喚起對大地的愛，只有它能代表台灣本土特性」。夫婦倆為此決定接下訂單。

「接了訂單，就要做出一把好琴」，范志明說，外交部口風很緊，不便透露琴是要送給誰，只說「南太平洋密克羅尼西亞群島，60幾歲的長輩」。夫婦倆推敲琴的主人應該就是諾魯總統。

范志明告訴自己「這是很重要的外交」，往後的10幾天幾乎日夜無休，因為「答應了就要全力以赴」。重新製作一把琴是來不及了，現有的只好把鎮店之寶的那把琴拿來改造。

總統府要舉辦記者會的前3天，夫婦倆幾乎沒睡，不斷的修正「小美」，琴音卻始終無法達到最完美狀態。於是他打電話給外交部，「我們要退票，你們（外交部）到樂器行買一把名琴贈送好了」。

但外交部只回，「只有你們的琴，才是最理想的禮物，無論如何都要」。想想退票也不可能，剩下最後一晚，只能再試看看。范志明說，總統府舉行記者會介紹「海洋之旅」贈送的禮物前一晚，夫婦倆有著前所未有的沮喪，滿腦海裡只想著「外交部能有什麼替代方案」。

清晨4時，就在準備搭車前往總統府的前2個小時，范志明決定再做最後的檢查，意外發現從未看到的問題，原來是「琴箱內電線的焊接點不對勁」，經修正果然消除雜音，讓「小美」展現出最完美的琴音。此時天已微亮，夫婦倆稍作準備，帶著「小美」趕往台北參加記者會。13天後「小美」將台灣的聲音帶到諾魯。

外交部漂流木總統府
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