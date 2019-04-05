莫拉克風災10年…防災，滾動檢討 撤離，民眾懂了

高雄藤枝林道至今尚未修復通車，便道只提供居民工作通行。 記者徐白櫻／攝影 分享 facebook

二○○九年的莫拉克風災，對當年的災區而言，就像是「十年生聚、十年教訓」，如今防災預警效能明顯提升，但土石流警戒系統、警戒值設定還要努力精進，目前的防災措施能否抵擋劇烈氣候變遷帶來突如其來的強降雨，也須不斷檢討。

暴雨造成的土石流往往危害甚巨，也是風災後的預警重點。不過，農委會水土保持局防災中心課長黃效禹表示，全台至今建置卅多處土石流觀測站，目前預警方式仍以當地雨量進行預判和警戒，但各區土石流潛勢範圍都很大，地質構造和地下水文等數據多樣且複雜，預判土石流的監測系統還在研發。

高雄大學災害防救科技中心主任吳明淏則說，台灣的土石流預警標準作業流程很完整，比較兩難的是「警戒值」的設定微調，因為警戒值非絕對，會受很多環境特徵影響，若設定太高，還沒到達就會發生土石流或山崩；設定太低，動不動下雨就警戒，民眾易生反彈。

吳明淏強調，目前的警戒值設定仍趨於保守。也有學者認為，人命關天，禁不起閃失，對土石流一定得料敵從嚴。

屏東縣府原住民處長伍麗華表示，莫拉克風災後，政府大力執行高風險部落預防性撤離，只要氣象局發布的風災警訊達到標準，軍警、鄉鎮公所、村里長就動起來撤離民眾，民眾也因風災有了警覺，不再排斥撤離。

嘉義縣府加強對土石流、淹水災害潛勢區預警性疏散，針對山區十三處易成孤島區，強化收容所設置，提供儲存物資、衛星電話，規畫直升機起降點。

高雄市府今年三月中旬提出城市治水總體檢，最重要的也是風險預警與管理，卅八個行政區已進行災害潛勢調查，研擬應變對策，高風險社區採滾動式修正。

但從這兩年的颱風及大雨情勢分析，雨勢過於集中的強降雨，是下一個要面臨的挑戰，除了公部門落實防災應變外，民眾也應全力配合，真正記取十年教訓。