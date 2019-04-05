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莫拉克風災10年…阿里山花10億 森林鐵路未全通

2019-04-05 01:26聯合報 記者謝恩得／嘉義縣報導

公路總局在阿里山公路易落石路段啟用預警系統，在石頭掉落時，在道路前方即刻警告民眾...
公路總局在阿里山公路易落石路段啟用預警系統，在石頭掉落時，在道路前方即刻警告民眾。 記者謝恩得／攝影
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莫拉克風災造成阿里山交通和觀光重大損失，阿里山林業鐵路、阿里山公路已各花十億元重建，但森林鐵路至今仍未全線通車，公路也有長達六十公里路段因邊坡陡峭、草樹茂密，無法單靠工作人員巡視察覺上方的地質和土石變化，必須依賴科技強化用路安全和救災效率。

風災後的阿里山林鐵曾一度全線修復，但通車前夕又遭遇颱風，奮起湖和阿里山之間的平遮那路段發生大崩塌，目前從嘉義只能通到奮起湖和十字路站。

為確保林鐵不再受颱風影響，林務局決定開挖山洞，開闢較安全的新路線；原本預計二○二○年全線通車，但在環保團體要求下須做環評，全線通車時間將再延後。

而風災時柔腸寸斷的台十八線阿里山公路，雖然早已全線搶通，但自觸口到自忠路段，長約六十公里的邊坡，不僅地形陡峭，還有許多草叢、樹木遮蔽視線，單靠工作人員巡視地質時，目測有許多盲點。

其中，約在阿里山公路七十公里處，還有一段屬於易落石區，更加危險。為防患未然，公路總局第五區工程處設置落石防護網和預警系統，一旦有大型落石，就會在道路兩端立即出現警告燈示，提醒民眾停車避難。這套系統也將在經常出現落石的蘇花公路建置。

公路總局去年也開始利用空中航拍光達（Lidar）技術，取得阿里山公路周邊影像數值資料，並以大數據對照、長期分析，監控邊坡是否穩定；曾發現某處坡頂大片地表裸露，以及一塊突出巨石可能崩落，都立即加強防護、予以破碎重建，確保用路安全。

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