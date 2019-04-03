港區甩竿礙捕魚？ 學者：應設安全垂釣場域

2019-04-03 23:47 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／基隆市報導



漁港若開放釣魚，漁民擔心影響捕魚作業。圖為釣友在八斗子開放海釣的防波堤上釣魚。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

行政院擬再開放五十處垂釣區域，但漁會團體認為政府研議增加開放同時，更該檢討現有開放漁港是否適合繼續開放；新北市瑞芳區漁會總幹事黃志明指出，深澳漁港已不適合開放，釣客在航道甩竿嚴重影響漁民作業，將正式要求撤銷開放。

目前全國漁港內指定區域開放提供民眾垂釣有十八處，除漁業署主管的第一類漁港部分有八斗子及烏石漁港兩處，由地方政府主管的第二類漁港有十六處，包括基隆市四處、新北市十一處、高雄市一處。

瑞芳區漁會總幹事黃志明指出，深澳漁港開放垂釣之初，漁港的船還沒有太多，如今船都飽和，連要出船捕魚的地方都快沒有了，釣客還要來和漁民搶飯碗，太不合理。很多釣客都在航道上甩竿垂釣，不斷勸導也不聽，已發生多起鉛塊砸壞漁業燈火，造成漁民損失，糾紛不斷，但釣客從來都不賠，損失只能自認倒楣，即使都在非垂釣區，但沒人管也沒人罰。

成大海洋科技與事務研究所教授陳璋玲表示，根據漁港法，以漁業為優先，海釣是次要功能，就法而言要開放，主管機關可評估哪些區域可開放，擬定相關措施規範，但要在不影響漁民作業情況下進行，建立安全垂釣場域。

未來要如何開放漁港垂釣區？農委會漁業署科長陳吉芳說，漁業署將針對漁港尚未開放的區域，檢討是否還有開放空間，再決定哪些區域開放，原則上以不妨礙港區作業，在安全及不造成港區汙染下才會開放。他也坦承，政府無法有這麼多人力在漁港現場管理，只能請地方漁會協助。

陳吉芳表示，現況的問題是漁港管理維護的人力、經費都不足，且因是開放空間，管理不易，才導致垂釣亂象叢生；因現行漁港法已針對垂釣區應訂定相關管理措施，建議地方政府主管機關會同漁會團體、海巡單位共同協商研訂管理辦法。

此外，釣魚團體要有自治管理的能力，釣客也要有使用者付費的觀念，如有妥善管理，就可創造釣客、漁民雙贏。